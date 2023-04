"Se lo llevó": se hace viral foto de Julián Figueroa con Ignacio López Tarso

Tras la lamentable e inesperada muerte de Julián Figueroa, en redes sociales se hizo viral una fotografía en la que el hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian posó junto al reconocido actor Ignacio López Tarso, quien también falleció hace apenas unas semanas y de inmediato dicha imagen se hizo viral en plataformas digitales, donde cientos de internautas aseguraron que el reconocido histrión “se llevó” al joven cantante y compositor.

Esta fotografía que donde aparecen Julián Figueroa e Ignacio López Tarso fue difundida el pasado 11 de marzo por el propio hijo de Maribel Guardia, quien en ese entonces lamentó el deceso del protagonista de “Macario” a quien le dedicó un breve, pero conmovedor mensaje de despedida.

“Personas como el gran López Tarso nunca mueren, su legado perdura en el tiempo. Un honor conocerlo”, fue el texto que escribió Julián Figueroa para despedir al reconocido histrión que perdió la vida a los 98 años de edad y en su momento, dicha imagen tuvo poca repercusión, no obstante, en las últimas horas esta postal se hizo viral en distintas plataformas.

Como se mencionó antes, la fotografía de Julián Figueroa e Ignacio López Tarso generó todo tipo de reacciones entre los internautas y una de las teorías que más repercusión tuvo fue en la que aseguraron que el padre de Juan Ignacio Aranda “se llevó” al hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian.

“Sigo en shock, uno muy joven y le faltaban muchas cosas por hacer y Don Ignacio 98 años bien vividos”, “La muerte no tiene edad”, “Ahora los dos están descansando en paz”, “Wow, cómo es la vida, de un momento para otro ya no estás”, “Se lo llevó”, “A menos de un mes de escribir este mensaje ya no estás”, “Claro ejemplo que la vida termina en un suspiro” y “¿Por qué se lo llevó tan rápido Don Ignacio?” fueron algunos de los comentarios que se pueden leer respecto a la fotografía del hermano de José Manuel Figueroa.

¿De qué murió Julián Figueroa?

La noticia de la muerte de Julián Figueroa comenzó a circular en distintos medios de comunicación la noche del domingo 9 de abril, sin embargo, fue hasta este lunes 10 de abril cuando la propia Maribel Guardia emitió un comunicado de prensa en el que confirmó el deceso de su único hijo y detalló que su “Juliancito”, como lo llamaba cariñosamente, falleció a causa de un infarto al miocardio y una fibrilación ventricular, asimismo, señaló que los ritos funerarios se llevarían en completo hermetismo, por lo que pidió a los medios y a sus fans respeto ante este complicado momento y para finalizar agradeció las muestras de cariño que recibió y adelantó que en cuanto tenga las fuerzas para hablar saldrá a ofrecer detalles de lo que sin duda es el momento más difícil de toda su vida.

