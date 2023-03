Yalitza Aparicio luce la minifalda de mezclilla ideal para la primavera

Yalitza Aparicio volvió a causar furor en TikTok con uno de sus videos, imágenes en las que su look fue el protagonista, pues la actriz se lució con una minifalda de mezclilla que combinó con una coqueta blusa a rayas con cuello "V", atuendo ideal para primavera con el que paralizó la popular red social en la que ya suma miles de seguidores quienes nunca pierden la oportunidad de dedicarle bellas palabras.

Originaria de Tlaxiaco, Oaxaca, Aparicio alcanzó la fama internacional con su participación en la película "Roma" de Alfonso Cuarón, en el año 2018, en la que dio vida a Cleo, posicionándola como una de las artistas consentidas y aunque ha debido defenderse de sus detractores, la actriz cuenta con millones de fans en las redes sociales, a quienes constantemente consiente con divertidos videos y fotografías.

Yalitza Aparicio conquista en minifalda de mezclilla

El más reciente clip que Yalitza compartió con sus miles de seguidores en TikTok, plataforma en la que suma más de 860 mil seguidores y ha logrado acumular 6.4 millones de "me gusta", ha causado sorpresa por su look coqueto y juvenil, y también por el audio que se escucha, con el que la actriz vuelve a lanzar un mensaje a sus "haters": "Y sí, si me ven feliz déjenme en paz, porque de verdad me lo merezco".

Con sólo emojis con caritas de amor, fue como Aparicio acompañó el clip con el que dejó enamorados a sus admiradores, quienes le han dedicado cientos de comentarios con frases como: "Que linda soy tu fan", "la más hermosa, saludos te queremos al 100", "Eres hermosísima", "que chulada mis respetos señorita saludos" y "Mi Yali eres una hermosa genuina, auténtica muy mexicana un fuerte abrazo", entre muchos otros.

Yalitza conquista en coqueta mini de mezclilla. Foto: TK @yalitza.aparicio.mtz

El video de Yali, como la llaman cariñosamente sus millones de fans y amigos, ya ha sido reproducido más de 276 mil veces y ha recibido más de 15 mil 400 "me gusta", imágenes con las que conquistó también por su look, pues combinó de forma perfecta una minifalda de mezclilla que destaca por ser ajustada, pieza moderna y juvenil que combinó con una blusa blanca con rayas de escote en "V", logrando un outfit ideal para la primavera.

A sus 29 años, la también embajadora de una reconocida marca de joyería, ha logrado consolidar su carrera como actriz y en los últimos meses también como creadora de contenido, pues cada día es más seguida en TikTok. Así, poco a poco Yalitza ha ido ganando un lugar en la plataforma china como una de las famosas más populares, y sobre todo ha demostrado que también tiene un gran sentido del humor y sabe divertirse.

SIGUE LEYENDO:

Yalitza Aparicio impone moda con los mini shorts de mezclilla ideales para la primavera

Yalitza Aparicio impone moda con el vestido largo que favorece a las chaparritas