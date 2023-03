VIDEO: Mariazel paraliza las redes en colorida minifalda y moviendo las caderas

Mariazel volvió a coronarse como una de las más bellas y a la moda de la pantalla chica. La guapa conductora de TUDN y estrella de "Me Caigo de Risa", se lució en TikTok con un atuendo perfecto para destacar su curvilínea silueta y sacar sus mejores pasos, pues en la plataforma china compartió un video en el que se le ve moviendo las caderas en una colorida minifalda con la que paralizó las redes sociales

La conductora, que recientemente sorprendió a sus fans al dar detalles de su retiro de la televisión, es muy activa en sus cuentas oficiales, principalmente en Instagram y TikTok, en las que cuenta con millones de seguidores, a quienes constantemente enamora con fotos y videos de sus mejores outfits, y fue en la plataforma china en la que dejó encantados a sus fans con un look casual y chic, logrando recibir miles de "likes" y cientos de comentarios.

Mariazel se luce bailando en minifalda

Mariazel compartió con sus seguidores en la plataforma china un video con el que cautivó por su atuendo de falda corta que llevó con mucho estilo con una blusa del mismo estampado, logrando un atuendo de impacto con el que se robó las miradas de sus fanáticos y se confirmó como amante de la moda, pero sobre todo, se lució moviendos las caderas con estilo y ritmo, confirmando que entre sus talentos está el baile.

"Hay que echarse porras uno mismo… a poco no? #UnDiaEstasJoven", fue la frase con la que guapa presentadora acompañó la publicación que compartió en la red social en la que suma 8.5 millones de seguidores, y logró generar más de 11 mil "me gusta", cientos de comentarios y 81 mil reproducciones, demostrando que es una de las consentidas de las plataformas digitales, en las que conquista con sus looks, belleza y carisma.

Mariazel se luce bailando en coqueto look. Foto: TK @mariazelzel

La guapa conductora, que también ha participado en shows como "Está Cañón", con Yordi Rosado, y actualmente es una de las favoritas del canal de deportes TUDN, se consolida en las plataformas digitales como ícono de moda para las mujeres y así lo dejó ver con su look de estilo boho-chic con estampado colorido, que fue perfecto para destacar sus torneadas piernas por su coqueta minifalda que destaca por su abertura en la pierna.

Mariazel Olle Casals, nombre completo de la presentadora originaria de España y que llegó a México siendo una niña, ganó popularidad con su participación en el programa de comedia "Me Caigo de Risa", conducido por Faisy, en el que demuestra que es una amante de la moda y se deja ver con los atuendos mini más chic, mismos que deja ver desde sus cuentas oficiales, como los mini short, vestidos cortos, trajes de baño y ajustados looks con los que conquista.

La conductora se confirma como amante de la moda. Foto: FB @mariazelzel

