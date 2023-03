Sostente con firmeza de algo antes de conocer la lujosa nueva mansión de Yailin, ex de Anuel AA

Yailin no para luego de la separación escandalosa de su marido y sorprende a cada instante en las redes sociales. La cantante dominicana tiene más de 6,9 millones de seguidores en la plataforma Instagram donde comparte contenido con todo lo que la rodea y así deja al descubierto momentos de su intimidad y de sus polémicas.

La ex pareja de Anuel AA está disfrutando de las repercusiones de su nueva canción "Chikilio", en colaboración con Menor Queen, y de un embarazo de su hija Cattleya que se encuentra a metros de nacer. Sin embargo, su separación del puertorriqueño sin dudas ha sido un golpe duro para la famosa donde todos se preocuparon por su estado de salud.

Yailin. Fuente: Instagram @yailinlamasviralreal

La nueva mansión de Yailin “La Más Viral”

Yailin “La Más Viral” siempre tiene algo con qué entretener a los internautas y es una experta en lanzar la primera piedra para despertar los rumores más diversos sobre su vida. De todos modos, nunca deja de presumir su sensualidad y acelerar corazones cada vez que se muestra de cuerpo entero.

La ex de Anuel AA recientemente utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer el lugar en donde vivirá y aguardará la llegada de Cattleya. Es que la dominicana no quiere cambiar de aire para recibir a su bebe y por eso ha elegido una mansión con todos los lujos donde se va a olvidar definitivamente del puertorriqueño.

De hecho, Yailin escribió en el Instagram: “Gracias Dios por tu amor y tus bendiciones. Cada día confío más en tus planes para conmigo, gracias por mi nuevo hogar”, puso la dominicana en una historia donde puede apreciarse su lujosa casa. En el video no se ven muebles y es que el proceso de mudanza aún no ha comenzado del todo para la intérprete de “Si tú me busca”.

