Me dio “un puñetazo”: fan relata la agresión que sufrió por parte de Santa Fe Klan tanto física como verbal

Ángel Quezada mejor conocido como Santa Fe Klan fue acusado de agredir a dos jóvenes en una plaza comercial de Zapopan, Jalisco, cuando estos supuestamente se acercaron al cantante para pedirle que se tomara una fotografía con ellos.

Uno de los jóvenes de nombre Fernando aseguró, ante las cámaras del programa “Sale el sol”, que reconoció al rapero mexicano en un estacionamiento, por lo que quiso pedirle una foto, pero no se esperaba su violenta reacción, pues comenzó a insultarlo y, después, lo golpeó.

El fan de Santa Fe Klan explicó que se encontró al famoso la madrugada del 3 de marzo en un lugar donde hay restaurantes y bares. El joven explicó que buscó al rapero para tomarse una foto, pero lo único que obtuvo fueron insultos homofóbicos y un puñetazo en el rostro de parte del cantante.

“Le dije a mi amiga: ‘mira ahí va Santa Fe’; me bajé para pedirle una foto. Entonces le dije: ‘oye, puedo tomarme una foto contigo’, él camina hacia mí dejando a sus escoltas atrás y entonces me dice quítate pinc** (lanzando insultos homofóbicos), todavía lo recuerdo y lo escucho todo el tiempo en mi mente, y me da un puñetazo en la ceja. Entonces una chica que venía con él, me golpea lesionando mi nariz. Yo corro, y la chica trata de agarrarme”, explicó Fernando.