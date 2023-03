Eva Longoria: el outfit con transparencias con el que ha conquistado la red a los 47 años

Eva Longoria es una de las mujeres que mejor lleva su edad, pues esta actriz cuenta con un cuerpo para el infarto con una actitud que pocas féminas pueden llegar a tener. Para mostrase y que todos sus fanáticos puedan disfrutar de su figura, la productora es muy asidua a las redes sociales donde muestra de todo.

Instagram es la red social que más posteos suma. Con 9.1 millones de seguidores, la actriz logra llegar a un público muy diverso donde se puede destacar personas de Estados Unidos y países del habla hispana. Como es común en ella, ahora ha subido una serie de imágenes donde se la puede ver en trasparencias muy sensuales.

Eva Longoria. Fuente: Instagram @evalongoria

El outfit de trasparecías de Eva Longoria que enamora

La bella Eva Longoria marca tendencia con cada outfit que se pone. Es más la actriz y productora es una de las habituales de la Paris Fashion Week y su estilo en el street style de la ciudad de la luz fue uno de los más aplaudidos. De todas formas, en esta oportunidad se animó a un estilo de trasparecías donde muestra toda su sensualidad.

En su cuenta de Instagram, se la puede ver a la actriz con una saco azul muy escotado y en la parte de abajo como unas medias de trasparecías que deja ver las hermosas piernas que tiene. Además, para que el outfit se vea de todas formas, puedes verla parada o recostada en un sillón demostrando que a sus 47 años sigue siendo muy sexy.

Eva Longoria. Fuente: Instagram @evalongoria

Eva Longoria combina perfectamente la trasparecía con ese saco azul que le da sensación como que debajo no hay nada de nada. Con este outfit y otros que ha usado, la actriz muestra que llegar a los 50 no necesariamente pasas a ser una vieja sino, puedes utilizar look de joven pero con toques de mucha elegancia.

SIGUE LEYENDO

Desde la alberca, Eva Longoria sube la temperatura con ajustado traje de baño

Eva Longoria conquista Instagram con el minivestido más arriesgado para el otoño