Miss Universo: las transparencias con las que R’ Bonney Gabriel derritió la red desde el mar

El nombre de R’Bonney Gabriel ya es tendencia mundial. Ocurre que la nueva reina Miss Universo fue seleccionada en una polémica elección. Actualmente, haciendo oídos sordos, la modelo sigue cumpliendo con su agenda que la tiene recorriendo los mejores destinos del mundo para mostrar porque es la mujer más hermosa del mundo.

R’Bonney Gabriel ya paso por Asía, donde actualmente está y ya armó una serie de sesiones de fotos que lejos de conquistar, han caído mal entre los usuarios de Instagram ya que no cumplían con algunas reglas. La soberana llegó a Indonesia sin el atuendo correcto que hizo que no solo llamara la atención en redes sociales.

R’ Bonney Gabriel posando. Fuente: Instagram

No hubo nada de malo en la ropa en sí, ocurre que, por no ser el atuendo establecido, el comité organizador de Miss Universo no dio el visto bueno, pues al parecer violó algunas reglas de etiqueta. De esta manera, R’Bonney Gabriel que obtuvo la corona ganándole a la venezolana Amanda Dudamel, ya tuvo llamados de atención.

Desde Bari, R’Bonney Gabriel enamoró en redes sociales

Si bien su coronación y reinado son algo polémicos, R’Bonney Gabriel tiene justificaciones suficientes para tener el título de Miss Universo. Mientras algunos siguen hablando de ella, la modelo se lleve todos los elogios en redes sociales.

R’ Bonney Gabriel posando. Fuente: Instagram

Recientemente, R’Bonney Gabriel, desde Balí subió fotos con un fino vestido y sus pies dentro del cristalino color del agua. Posando con una mirada penetrante y su cabello ondulado. Además, a las fotos que superan 35 mil likes, le sumó un positivo mensaje que traducido reza “sé valiente en tus actividades por lo que quieres, lo que amas y lo que mereces”.

