Chiquis estrena “Abeja Reina” ¿se la dedica a la familia de Jenni Rivera?

Fue hace tan solo unos días que Chiquis estrenó el video de su nuevo tema musical “Por qué soy abeja reina”, fue filmado en la Ciudad de Los Ángeles y estuvo bajo la dirección de Oscar Eden, en donde además se puede observar a la hija de Jenni Rivera practicando box esto como símbolo de la lucha y el esfuerzo propio para lograr consolidar su carrera musical.

Y es que, Chiquis no la ha tenido nada sencillo ya que ha enfrentado muchos problemas familiares que han tratado de opacar su carrera como cantante, además de todas las polémicas que protagonizó con su famosa madre antes de que esta falleciera en 2012; sin embargo, con este corrido Chiquis se consolida como una fuerte intérprete del regional mexicano que buscará seguir con el legado de “La Diva de la banda” no solo en su casa sino en los escenarios.

“Este video representa el arduo trabajo, la lucha y la superación de los obstáculos que he vivido y me han permitido ser una Abeja Reina en el género, así como en la industria....Y espero que al escuchar esta canción, también los empodere a ustedes y les permita convertirse en esa Abeja Reina que todos llevamos dentro”. expresó Chiquis.

¿Una indirecta para sus tíos?

Dicho corrido, se está convirtiendo en uno de los favoritos de los seguidores de la música regional mexicana, cabe señalar que Chiquis es la autora de dicho tema junto con el afamado compositor Luciano Luna.

Debido a esto, es que se supone que Chiquis se basó en sus experiencias para crear dicho tema, pues para nadie es un secreto que la intérprete de “Por qué soy abeja reina” sostiene desde hace algunos años una fuerte pelea con la familia de su madre debido a la herencia que ésta dejó y que fue supuestamente mal manejada por sus tíos.

Pues fue en enero del 2022 cuando Chiquis rompió el silencio sobre todo lo que sucedía sobre la herencia de su madre y las empresas de ésta; cabe señalar que la mayor de los hijos de Jenni Rivera fue sacada por la fallecida intérprete del testamento debido a los problemas que tuvieron antes de que muriera.

Debido a lo anterior, Chiquis habló en sus redes sociales en enero del 2022, sobre lo que había pasado con la herencia que pertenece a sus hermanos, pues señaló que alguien cercano a su tía Rosie robó dinero que le pertenecía a ellos.

“Me acabo de dar cuenta, que hace un par de años, alguien estaba robando de Jenni Rivera Fashion, alguien muy cercano a Rosie, y Rosie lo sabía, se lo dijo a mi hermana Jacqie, en ese entonces, según se pagó el dinero…quizás Rosie no es una ratera, quizás Rosie no robó, pero no fue honesta, no les dijo a mis hermanos lo que había pasado, y es algo que se le debe decir a ellos, porque ellos son los de la herencia”, Dijo Chiquis en su en vivo en 2022

Debido a lo anterior es que, seguidores de Chiquis al escuchar su nuevo corrido aseguran que con mucha clase lanzó una fuerte indirecta para la familia de su famosa madre.

Sin duda alguna, con “Por qué soy abeja reina” Chiquis ha llegado a ocupar un lugar importante en el regional mexicano, con su talento y carisma, por otra parte y no menos importante seguidores de la cantante hacen mención lo guapa que luce la también compositora en esta nueva producción.

Chiquis Rivera anuncia tour

Por otro lado, Chiquis inicia en marzo su "ABEJA REINA TOUR PARTE II". En México, se presentará en el Lunario del Auditorio Nacional en la CDMX el próximo 28 de marzo, y también se presentará en Monterrey, Matamoros. Solo por mencionar algunas ciudades.

Además, este mes estrenó la segunda temporada de su exitoso podcast "Chiquis and Chill" con tres nuevos episodios cada semana, en donde Chiquis comparte con su audiencia entrevistas, consejos, entre otras cosas, además cabe mencionar, que el podcast está nominado como "Mejor Podcast Inspiracional y de Consejos" para los premios iHeartRadio que se llevarán a cabo en el mes de marzo.

