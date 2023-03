José Ángel Bichir acudió a ver a Belinda a un concierto en noviembre, ¿tienen poco que terminaron?

Fue este 2 de marzo cuando salió a la luz pública el presunto romance que sostuvo Belinda con el actor José Angel Bichir, y fue éste quien lo compartió con la prensa, sin embargo, no dio detalles debido a que según cuenta el histrión firmó un acuerdo de confidencialidad.

Aunque muchos han dudado de la veracidad de estas declaraciones, lo cierto es que tanto Belinda como José Ángel se conocen desde que eran unos niños y coincidieron en la grabación de un reality show, por lo que muchos aseguran que de ser cierto este romance fue ahí en donde se pudieron haber enamorado; lo que es cierto es que el actor fue captado en uno de los conciertos de la rubia.

Fue el pasado mes de noviembre cuando Belinda se unió como invitada especial a la gira de “Los 2000’s pop tour”, por lo que la cantante se presentó en un famoso recinto que está ubicado al norte de la Ciudad de México y fue a dicho evento al que José Ángel Bichir fue a apoyarla.

Hace unas horas, la cuenta de twitter @TuTiaSandra la cual está dedicada a exponer temas actuales de espectáculos, compartió un video en donde se le ve al actor que participó en la segunda parte de “Sexo, Pudor y Lagrimas” disfrutar de la actuación de Belinda en dicho escenario.

Debido a lo anterior, usuarios de redes sociales suponen que de resultar cierto el romance entre Bichir y Belinda, en esas fechas (noviembre 2022) aún eran pareja por lo que la ruptura entre ambos famosos podría haber ocurrido hace poco tiempo.

Cabe señalar que Belinda y José Ángel Bichir se conocen desde que eran unos niños, pues ambos participaron en la telenovela “Aventuras en el tiempo”, desde entonces se hicieron grandes amigos.

Tal parece que la relación y afinidad que tenían Belinda y José Ángel desde que eran unos niños siempre estuvo presente pues el joven miembro de la dinastía actoral de los Bichir apareció en el video de “Dopamina” de la cantante.

Por lo que su amistad no es algo nuevo, incluso durante algunos de los capítulos del reality show “Divina Comida”, en donde ambos fueron parte del mismo equipo se ve que tenían muy buena relación.

En un encuentro con la prensa Bichir dejó saber que se encuentra molesto al haber leído que algunos medios de comunicación aseguran que él negó algún tipo de relación con Belinda y decir que solo fueron amigos, cosa que él nunca declaró, sin embargo, cuenta que no puede hablar mucho al respecto por que firmó un contrato de confidencialidad.

“Me llama mucho la atención que tus compañeros de la prensa, aseguren que yo dije que niego absolutamente una relación con Belinda, eso jamás lo he hecho, no lo haría, pero no puedo hablar al respecto a eso, porque firme un contrato de confidencialidad, ahí te la dejo de tarea”, dijo Bichir

Ante la insistencia en saber sí tuvo o no un romance con Belinda, el actor que aparece en la segunda parte de “Sexo, Pudor y Lágrimas”, reiteró que el año pasado (2022) firmó un contrato de cofidencialidad, por lo que no desea demandas, pero asegura siempre fue un caballero.

“No puedo decírtelo porque tengo firmado un contrato de confidencialidad y por eso no voy hablar al respecto. Insisto, no quiero tener demandas. El año pasado -firme el contrato-. Uno es noble, amoroso con las personas, la conozco desde hace tiempo, me comporté como un caballero y nunca hice público nada. De pronto sale ese reportaje, me parece muy triste”, concluyó José Ángel