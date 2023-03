Billie Eilish ofrecerá concierto en el Foro Sol este jueves 30 de marzo, aquí los detalles

Billie Eilish tenía programado presentarse en el Foro Sol la noche del miércoles 29 de marzo, sin embargo, las intensas lluvias que azotaron la zona obligaron a la cantante a reprogramar su concierto, por lo que sus fans, además de empapados, salieron del recinto decepcionados pues creyeron que tendrían que pasar varios meses para poder ver a la estadounidense en acción, sin embargo, esto no será así, pues se confirmó de manera oficial que la intérprete de éxitos como “Bad Guy” y “Lovely” repondrá su show este mismo jueves 30 de marzo.

Fue a través de un comunicado emitido por Ocesa donde se informó que Billie Eilish repondrá su concierto en el Foro Sol este jueves 30 de marzo y se aclaró que todos los boletos adquiridos para el show programado originalmente para el miércoles 29 de marzo serán válidos para esta nueva fecha.

“El concierto reprogramado de Billie Eilish se realizará hoy mismo, jueves 30 de marzo en el Foro Sol a las 7:00 PM. Las puertas del inmueble abrirán a partir de las 4:00 PM. Todos los boletos adquiridos para el show de ayer serán válidos para esta nueva fecha”, informó Ocesa en su comunicado.

Cabe señalar que, en el caso de las personas que mojaron sus boletos y que quedaron ilegibles podrán contactarse a Ticketmaster para ver cuál es la mejor opción para poder reponerlos y respecto a ello, la boletera informó lo siguiente:

Boletos Ticketfast: Tus boletos estarán disponibles nuevamente en tu cuenta Tickermaster para ser descargados.

Boletos Físicos: Lleva contigo el número de orden, identificación oficial y tarjeta con la que compraste tus boletos y personal de Ticketmaster atenderá tu solicitud en taquillas del inmueble (Puerta 6 del Foro Sol).

Por otra parte, en el caso de las personas que quieran solicitar su reembolso, Ticketmaster informó que para las compras que se realizaron en línea deberán utilizar el Botón de Ayuda dentro de la cuenta Ticketmaster donde se realizó la compra y ahí será atendida la solicitud, mientras que en el caso de las compras realizadas en centros Ticketmaster, se deberá a acudir al establecimiento donde se efectuó la compra y presentar el número de orden, identificación oficial y la tarjeta con la que se realizó el pago.

Billie Eilish deleitó a sus fans que aguantaron la lluvia

Como se mencionó antes, la lluvia fue la responsable de que se pospusiera el concierto de Billie Eilish en el Foro Sol la noche del miércoles 29 de marzo, sin embargo, tras el anuncio la cantante decidió salir al escenario y deleitó a su público con un pequeño set compuesto de seis canciones, lo cual, agradecieron sus fans que, pese a estar empapados, se quedaron en el recinto a esperarla.

El concierto de Billie Eilish logró reprogramarse de inmediato debido a que no tenía ningún concierto programado para este jueves 30 de marzo y el Foro Sol también estaba disponible, por lo que ambas partes tomaron la decisión.

Tras el concierto que Billie Eilish ofrecerá esta noche en el Foro Sol, llevará el Happier Than Ever, The World Tour a Monterrey (viernes 31 de marzo) y a Guadalajara (domingo 2 de abril), posteriormente tomará un descanso y retomará la ruta hasta el mes de agosto con presentaciones en distintas ciudades de Estados Unidos y Europa.

