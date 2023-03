Andrea Legarreta conoció a Billie Eilish a pesar de que su concierto fue cancelado por la lluvia

Andrea Legarreta sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una foto con Billie Eilish, pues no sólo fue una de las únicas personas que la pudo conocer, sino también ver antes de que cancelara su concierto en el Foro Sol de la Ciudad de México debido a las intensas lluvias que se registraron la noche de este miércoles. La imagen que publicó la conductora de Hoy se convertido en tendencia en redes sociales, ya que ha generado cientos de reacciones por parte de los internautas y fans que no pudieron disfrutar de su presentación.

Este 29 de marzo se realizaría el primer concierto en México de la gira “Happier Than Ever, The World Tour 2023", en el que la intérprete de "Bad Guy" deleitaría a los asistentes con sus mejores éxitos, sin embargo, las intensas lluvias que se registraron durante el día provocaron que la artista tomara la decisión de cancelar la presentación. La joven salió a cantar algunos temas a capela y después prometió que reprogramaría el show que lamentablemente tuvo que ser pospuesto por las condiciones climáticas.

La foto de Andrea Legarreta y Billie Eilish de la que todos hablan

Previo a que se desatara toda la polémica debido a la cancelación del concierto, Billie Eilish tuvo un encuentro con los medios de comunicación y a uno de los que les ofreció una entrevista fue al programa Hoy, la elegida para conversar con la cantante estadounidense fue Andrea Legarreta, quien compartió en sus redes sociales como Instagram, una foto junto a la intérprete de "lovely" y "Ocean Eyes", encendiendo la red al generar cientos de comentarios por parte de los fans de la artista.

IG @andrealegarreta

"The one and only… @billieeilish (La única Billie Eilish). Increíblemente talentosa… Amada por millones… Increíblemente cálida y dulce!! Feliz de estar en México y a unas horas de cantar en el foro Sol!! Mañana la plática que tuvimos en @programahoy #billieeilish #Mexico", escribió la conductora del matutino de Televisa para acompañar la foto que se tomó con la cantante, al parcer minutos antes de que cancelara su show en la capital del país.

Asimismo, Andrea compartió en sus historias de la plataforma de Meta unos videos en los que se ve junto a sus hijas Nina y Mía Rubín, que también estaban con una amigas. La actriz y presentadora confirmó desde el sitio que Billie anunció que tenía que suspender el concierto y que reprogramaría, de igual forma cantó en acústico algunos de sus sencillos, los cuales fueron coreados por la estrella de televisión y sus hijas, quienes se veían algo tristes por la noticia.

"Cancelado por lluvias, pero salió a cantar unas acústicas y prometió volver. Guarden sus boletos" y "'Guarden sus boletos y buscaremos la manera de reprogramar... lo que acabamos de hacer lo recordaré por el resto de mi vida. Fue verdaderamente especial, los amo. Vayan a casa', Billie Eilish. Hasta pronto", son algunos de los mensajes que colocó en sus videos Andrea Legarreta, que siguió reportando información sobre el concierto de la intérprete.

Foto: Captura de pantalla

La presentadora de televisión compartió en Instagram la más reciente actualización en la que Billie Eilish anunció que el show será este jueves 30 de marzo en el Foro Sol. Los boletos que se compraron para el día de ayer serán válidos y aquellos que tengan problemas con su ticket debido a que está ilegible, tienen que comunicarse con Ticketmaster para que les indique que hacer; asimismo también habrá reembolso.

SIGUE LEYENDO:

Aunque anunciaron su separación, Andrea Legarreta no deja solo a Erik Rubín y lo sorprende en su concierto

Al borde de las lágrimas, Andrea Legarreta se conmueve al recordar a “Chabelo” en Hoy, así fue el momento