En topless, la hermana de Maya Nazor eleva la temperatura en Instagram

Ximena Nazor, la hermana de Maya Nazor, acaparó la atención en rede sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación con la que demostró que tiene todo lo necesario para ser considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la industria del entretenimiento pues resulta que la joven influencer presumió sus curvas en topless, por lo que su arriesgada imagen causó un gran furor en plataformas digitales y como era de esperarse, se llevó decenas de halagos.

Fue a través de su perfil oficial de Instagram donde Ximena Nazor difundió la fotografía en cuestión y el objetivo de su ardiente publicación únicamente fue para deleitar la pupila de los casi 200 mil seguidores que ostenta en la mencionada plataforma, donde ha aumentado su popularidad de forma considerable durante los últimos meses gracias al atrevido contenido que publica de manera recurrente.

Ximena Nazor dejó sin aliento a sus fans. Foto: IG: ximenanazor

Para esta fotografía, Ximena Nazor posó recargada sobre una pared de color beige y como se mencionó antes, se dejó ver sin una sola prenda en el torso, por lo que se pudieron apreciar de muy buena manera sus estilizadas curvas, no obstante, la exuberante rubia fue muy cuidadosa para no enseñar de más y se cubrió la zona del pecho con su propio brazo, asimismo, se pudo apreciar que estaba utilizando una prenda de mezclilla en la parte inferior, sin embargo, no se pudo apreciar si se trataba de un par de jeans o de mini shorts.

Como era de esperarse, la arriesgada publicación de Ximena Nazor causó un gran revuelo entre los miles de seguidores que ostenta en la concurrida aplicación de la camarita, prueba de ello es que en tan solo unos cuantos minutos su post logró acumular cerca de 15 mil likes, además, los elogios no tardaron en llegar y por ello la caja de comentarios de su fotografía se llenó con decenas de halagos de parte de sus fans y hasta de otras celebridades de la farándula, como su propias hermanas, Maya y Farah, Vania Manzano y hasta la propia Karely Ruiz reaccionó.

Ximana Nazor es todo un fenómeno en redes sociales. Foto: IG: ximenanazor

“Bebesota”, “Estás bellísima”, “¡Qué hermosura!”, “Chulada de mujer”, “Todo un bombón”, “La más guapa de todas”, “Eres todo un sueño”, “Una diosa” y “Simplemente espectacular” fueron algunos de los halagos que se llevó Ximena Nazor, quien actualmente tiene 20 años y es la hermana mediana de las Nazor.

Actualmente, Ximena Nazor se dedica al modelaje y está comenzando una carrera como influencer junto a sus hermanas con quienes apenas hace unos meses abrió un canal de YouTube donde comparten contenido variado de entretenimiento y debido a su arrolladora belleza en más de una ocasión le han pedido que incursione en la venta de contenido exclusivo, sin embargo, la hermana de Maya Nazor no ha hablado al respecto, por lo que se desconoce si está dispuesta a derrochar belleza y sensualidad en alguna plataforma estilo OnlyFans.

Las hermanas Nazor se unieron para abrir un canal de YouTube. Foto: IG: ximenanazor

