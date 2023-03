De espaldas, La Pompis presume su figura con wet look en bikini

Vaya revuelo el que causó entre sus fans la hermosa Paula Jasso, mejor conocida como La Pompis, quien saltó a la fama por protagonizar los mejores pasos de baile junto a Medio Metro, tanto el nuevo como el original, y que se ha convertido en toda una sensación en plataformas como Instagram en donde no duda en presumir su belleza y figura llena de curvas y una cinturita que luce con cualquier look. Y si hace unos días dejaba ver su lado más sensual con un body de transparencias, hace unas horas sorprendió al modelar un coqueto bikini.

Al igual que muchas famosas, La Pompis se encuentra de vacaciones disfrutando de la primavera y la temporada de calor, pero al estar de visita en la playa no dudó en cautivar con el famoso "wet look" con el que confirmó que la fiebre por los bikinis negros no ha llegado a su fin y que la mejor forma de lucirlos es con un minivestido de transparencias. En esta nueva cátedra de moda, la bailarina demostró por qué es una de las mujeres más bellas del momento.

De espaldas, así elevó la temperatura al modelar en bikini

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la ex de Sonido Pirata derrochó estilo como nunca con un wet look con el que confirmó que el efecto mojado que han presumido las famosas no sólo se lleva en el peinado, sino también con otras prendas y prueba de ello es que en su última publicación lució un minivestido blanco de transparencias y completamente empapado para darle un toque más moderno a la imagen entera.

La bailarina presumió su look posando de espaldas. (Foto: IG @lapompisoficial)

"Cuando calienta el sol. Claro que apoyo a la comunidad. Todos somos iguales", fue el mensaje que escribió en su foto más icónica.

Gracias a las transparencias y a este efecto de wet look, La Pompis también reveló que un bikini negro siempre será la apuesta ideal para unas vacaciones en la playa, ya que se trata de un color que resalta el bronceado y que a la vez ayuda a lucir glamurosa en un atuendo playero. La mejor parte de esta dupla es que aunque resulta muy revelador y sensual, también es ideal para estar en tendencia, ya que esta combinación se ha convertido en la favorita de esta primavera.

Esta no es la primera ocasión en la que Paula Jasso cautiva con un diseño de bañador como este, pues en varias ocasiones ha dejado en claro que es el ideal para lucir icónica y presumir la figura. Y es que demás de posar de espaldas a la cámara para cautivar a sus fans, en otras ocasiones se ha dejado ver de frente y con algunas tendencia que la convierten en la sensación.

Los bikinis negros son los favoritos de la famosa. (Foto: IG @lapompisoficial)

El mejor ejemplo es un bikini de lentejuelas con el que posó frente a la alberca con el que presumió el brillo como nunca; mientras que otro traje de baño más con el que ha causado furor en Instagram es este en el que el negro ayuda a resaltar su cintura de tamaño pequeño, mientras que un sombrero le da un toque de misterio a su imagen.

"Una mujer tan guapa, lista, simpática, segura de si misma y Tan trabajadora nunca puede pasar desapercibida", "hermosa dama", "linda", "sensual y hermosa", "diosa del Olimpo" y "haciéndole honor a su apodo de La Pompis", son los comentarios que sus fans no dudaron en dejarle.

En bikini negro, así enamoró La Pompis a sus fans. (Foto: IG @lapompisoficial)

