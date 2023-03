Sonido Pirata no paga, "La Pompis" denuncia amenazas y confirma los dichos de "Medio Metro"

El fenómeno viral del momento es sin duda Sonido Pirata, que llevó a las redes sociales personajes que se han convertido en los consentidos del público, muestra de ello son "Medio Metro", "La Cholondrina" y "La Pompis". Es justamente éste último quien en entrevista con El Heraldo de México Digital contó la verdad detrás el éxito escandaloso de la agrupación originaria de Guanajuato.

Paula Jasso es el nombre de la mujer de 31 años que deleita con su curvilínea figura y su ajustado vestuario rojo a través de Instagram, pero detrás también está una nutrióloga a punto de titularse y una profesional criminalista. El mundo del espectáculo no es nuevo para ella, pues tiene 5 años que la respaldan en el modelaje y la televisión, prueba de ello es su participación en el popular programa "Enamorándonos".

Platicar con Paula es conocer a un ser humano que no deja de plantearse metas que la lleven a brillar y desde luego a ser conocida por la gente, pues "desde niña, siempre fue su sueño salir en la televisión". Ahora con los ojos de las plataformas digitales la oportunidad se ha abierto y no quiere desperdiciarla, es por eso que, dicho con sus palabras soltó "una bomba" en exclusiva para este medio digital.

Sonido Pirata no paga

Como buena criminalista sabe que "papelito habla" y nos ofreció las pruebas que demuestran como ha sido amenazada por la dirigencia de "Sonido Pirata" para no unirse al primer "Medio Metro", esto luego de que sus honorarios por participar como bailarina y amenizar las presentaciones de la agrupación, no han sido recibidos.

A la pregunta expresa de ¿cuánto te pagó "Sonido Pirata"?, la respuesta de la bailarina fue "no me pagó", además, acusa que la dirigencia del fenómeno de las redes sociales, encabezada por Julián Ramírez, pacta para compromisos que son imposibles de cumplir, por ejemplo, agenda eventos el mismo día en lugares tan distantes como lo son el Estado de México y la ciudad de Cabo San Lucas.

Paula Jasso es "La Pompis"

Jasso confirma también que el pago ofrecido a los bailarines "es muy poco" de entre 500 y 800 pesos por evento, cada uno de éstos "son cansados", pues se trata de bailar toda la noche con el público y complacerlos para "que se la pasen bien", de tal modo la remuneración no es equitativa, recalca.

No la quieren con "Medio Metro"

"La Pompis" presentó a este medio las capturas de pantalla de un chat con uno de los números oficiales para contrataciones de la agrupación, en el cual presuntamente la hija de Ramírez, la amenaza si llegara a unirse con "Medio Metro" para ofrecer un espectáculo por su cuenta, pues le asegura que la gente dejará de quererla y la gente se le "echará encima".

El número que aparece en las imágenes coincide con uno de los tres que se promocionan en los canales oficiales del sonido pirata.

¿Lista para OnlyFans?

Pau Jasso destaca que ella es la cabeza de una familia y no puede dejar pasar su trabajo sin remuneración, el modelaje, la actuación y sobre todo el mundo sonidero han sido sus grandes pasiones y los pasos que desea seguir en el entretenimiento. Los fanáticos y sus más de 170 mil seguidores no dejan de proponerle abrir una cuenta de OnlyFans y para deleite de todos, esa es una opción que la joven no descarta, tampoco unirse a "Medio Metro" y demostrar su capacidad de baile y sobre todo su talento, siempre y cuando las percepciones económicas sean equitativas.

