V de BTS cuenta quién es la persona que lo consuela cuando está triste

Recientemente, V de BTS impactó a sus fans, conocidos como ARMY, al posar para una sesión fotográfica de la reconocida revista de moda ELLE, pues presumió varios atuendos de la marca Celine. Además, aprovechó para hablar sobre sus actividades en solitario y lo qué hace en su tiempo libre.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de su entrevista fueron algunas de sus revelaciones, ya que confesó quién es la persona que lo consuela cuando se siente mal o triste.

¿Quién consuela a V de BTS?

De acuerdo con una entrevista para la revista ELLE, Taehyung, nombre real del cantante coreano, no tiene una persona que lo consuele, ya que la mayoría del tiempo está solo, pero la música lo ayuda a sentirse abrazado y apoyado. "Mi música favorita también me consuela. Como alguien que te consuela con solo estar a tu lado cuando lo estás pasando mal", detalló el ídolo de K-Pop.

Asimismo, mencionó que disfruta de su tiempo libre en casa viendo Netflix, jugando videojuegos o haciendo música, por lo que no le desagrada estar solo y no rodeado de gente como estaba acostumbrado cuando vivía con los otros integrantes de los Bangtan Boys.

V de BTS ama al ARMY

Por otro lado, el artista de K-Pop confesó que le gusta mucho escuchar a otros, pues, aunque no se considera una persona sensible, le gusta estar ahí para quién lo necesite. "Me interesan mucho las emociones de las personas. En lugar de ser sensible, trato de prestar mucha atención a los sentimientos de otra gente", puntualizó.

A su vez, habló sobre sus fans y el gran amor que les tiene, pues dijo que ocasionalmente manda cartas a sus seguidores a través de la plataforma de Weverse y eso lo hace sentir muy querido, pues siempre le envían mensajes de cariño y apoyo.

