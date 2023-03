Poncho Herrera destapa las oscuras injusticias en RBD, revela que lo corrieron de Televisa

Alfonso "Poncho" Herrera rompió el silencio y habló de las obscuras injusticias que vivió como miembro de RBD. El actor no sólo destapó las cosas que vivió como miembro de la banda, sino que también la razón por la que esta vez no se sumó a sus compañeros y que Televisa lo corrió de la empresa, después de que comenzara un proyecto en el cine con Luis Estrada. Sus declaraciones ya se han hecho virales y han comenzado a acaparar los principales noticias.

El ex protagonista de la telenovela juvenil "Rebelde" ofreció una entrevista para El País en la que dio a conocer que la televisora de San Ángel le quitó la exclusividad tras ser parte de varios proyectos desde hace varios años. Poncho destacó que el director Luis Estrada le ofreció hacer una película. Después de que la empresa se enterara lo hizo elegir, por lo que el decidió darle un giro a su carrera lo que provocó que lo corrieran.

“Me habla, yo ahí voy a estar, igual que él se la jugó por mí en algún momento. A mí, Luis me cambió la vida y me cambió la carrera. Me corrieron de Televisa. Me dijeron: ‘Si haces esa película no vas a poder estar en esta empresa’, por dos razones, tenía una exclusividad, un dinero fijo mensual con ellos y, por otro, querían que yo hiciera una novela de cura sexy”, confesó el actor y excantante, quien se volvió a unir al cineasta para "¡Que viva México!", cinta que está en cartelera.

Poncho Herrera confiesa injusticias con RBD

Por primera vez Poncho Herrera habló con un medio de comunicación sobre la razón por la que no se unió en el reencuentro de RBD, pues Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez, próximamente regresarán a los escenarios para una supuesta última gira. El actor que le dio vida a Miguel en la telenovela, indicó que en estos momentos se está enfocando en sus propios proyectos, la mayoría de ellos en el séptimo arte.

En tanto, explicó que le desea lo mejor a sus excompañeros y amigos, y que sabe que este tour será todo un éxito. Asimismo, volvió a desmentir que haya pedido una millonaria suma de dinero para ser parte de la gira con RBD, tal y como lo aseguró una revista de espectáculos, ya que indicó que prefiere que ese supuesto pago se lo lleve los otros integrantes del grupo, debido que se se han esforzado mucho.

“Estoy muy feliz con los proyectos que tengo en este momento y dónde tengo la energía en este momento. Sé que ese proyecto (los nuevos conciertos de RBD) será un éxito rotundo y no tengo otra cosa más que buenos deseos para ellos. En algún momento una revista sacó que yo había pedido una cantidad exagerada de dinero para regresar y lo que digo es que mejor se lo paguen a ellos por toda la chinga que se metieron durante tantos años. No tiene que ver con dinero, tiene que ver con lo que es lo justo”, indicó, para después revelar que los miembros del grupo no tuvieron ninguna ganancia.

“Cuando hablas de Televisa y de lo que fue Rebelde, este... fue duro, porque firmamos un contrato en el que cedimos los derechos del personaje, la imagen del personaje y todo lo que se explotó en temas de merchandising, nosotros no vimos ni un solo peso. Tenía 23 o 24 años y veía la cara de mis compañeros y mi cara en todos los aparadores vendiendo galletas, chicles, jugos, cuadernos, tenis, lápices y nada", aseguró, reafirmando lo que dijo Dulce María que destacó que "los bailaron bien y bonito".

"La televisora dueña de este proyecto no fue justa y no es un tema de dinero, vuelvo a decirlo, tiene que ver con un tema de trabajo, de que hicimos un Coliseo de Los Ángeles con 63 mil personas, por ejemplo, y a mí me pagaron 18 mil pesos por aquello”, destacó Alfonso Herrera, quien no regresará a los escenarios como miembro de la exitosa banda RBD.

