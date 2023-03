VIDEO | Peso Pluma explota en pleno escenario contra su equipo: "¡Valió v#$%!"

Peso Pluma es uno de los jóvenes más populares en lo que al mundo del regional mexicano se refiere, aunque la estrella mezcla su voz con sonidos como el sierreño, electrónica y otros, está ganando reconocimiento por los corridos que actualmente tiene en promoción y que ya están dentro de las primeras posiciones en las listas de popularidad.

Además de realizar un arduo trabajo en el estudio de grabación, también se encuentra en una gira por diversos lugares de Estados Unidos y México, recientemente se presentó en Pachuca, Hidalgo y aunque está rodeado de una gran producción, esta vez las cosas no salieron como de costumbre y el sonido falló en pleno evento.

En un video que circula en redes sociales, se aprecia como el intérprete de “AMG” entra a un salón en el que están diversas personas y menciona que algo falló, que hubo complicaciones con el sonido y que todo se salió de control, aunque también agradece que alguien de ahí los “salvó”, que presuntamente sería su grupo de músicos.

“Oye y valió ver#$ el sonido a medio concierto hasta que ustedes me hicieron el paro”, se escucha de la voz de Peso Pluma.

Hassan Laija, nombre del joven fue criticado en los comentarios de la publicación, porque además de hablar sobre lo que pasó en el evento, sus expresiones fueron tan diversas que las personas empezaron a especular sobre la posibilidad de que los gestos sean el resultado de algunas actividades poco saludables, la mayoría de los comentarios hacen referencia a temas de drogas.

Hasta el momento ni Peso Pluma, ni su equipo de trabajo han dado a conocer alguna opinión al respecto sobre lo que realmente pasó o si el ingeniero de sonido perdió su empleo esa noche, en el perfil en Instagram de la estrella hay fotografías y videos de la rutina de vida del cantante, sin más detalles sobre los recientes acontecimientos.

Peso Pluma también hizo énfasis en su perfil en que la fecha en la que se presentará en el Auditorio Telmex en Guadalajara, Jalisco ya está sold out, (lleno total), el día en el que llegará a deleitar a su público de la Zona Metropolitana de Guadalajara será el 17 de junio del 2023 y entre los fanáticos ya piden que se lleven a cabo otros eventos para que todo aquel que no alcanzó boleto no se quede con las ganas de cantar con el "Doble P”.

