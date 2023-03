Yanet García presume el minishort negro ideal para presumir las piernas

Vaya revuelo el que causó Yanet García en redes sociales al presumir el look más glamuroso de la primavera, esta vez no con la lencería de encaje y transparencias ni los trajes de baño más icónicos, sino por un look total black con el que dejó ver su lado más chic y elegante, pero al mismo tiempo presumiendo su lado más sensual y en tendencia. La razón de todo lo anterior es que la modelo se sumó a la fiebre del minishort negro como la prenda estrella de los próximos meses y que ya ha presumido una larga lista de celebridades de todas las edades.

Aunque el minishort negro se ha convertido en un básico del clóset y el más juvenil, cada famosa le ha dado su toque personal y Yanet García no fue la excepción, ya que para la ocasión demostró que el brillo es ideal para conseguir una imagen fresca, renovada y muy glamurosa. Es por ello que no sorprende ver que no presumió el clásico denim, sino que se lució con un diseño de lentejuelas y que además es holgado para lograr una imagen aún más en tendencia. ¿Le robarías el look a la modelo?

Desde la terraza, así fue la cátedra de moda de Yanet García

Por medio de su cuenta oficial de Instagram, la guapa estrella de OnlyFans compartió una nueva sesión de fotos para demostrar que es toda una fashionista y que tiene el atuendo perfecto y más elegante para presumir las piernas en esta temporada. Para la ocasión eligió un minishort negro de lentejuelas que le da un toque de brillo a la imagen entera. En cuanto al corte destaca un tiro alto para marcar una cintura pequeña, mientras que la caída es ligeramente holgada y asimétrica para imitar la silueta de una falda.

Este es el outfit más chic de la temporada. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

Por supuesto, esta pieza no fue la única que lució Yanet García, sino que causó sensación al crear no sólo el look monocromático ideal para mujeres jóvenes, sino que le dio un toque chic de oficinista al agregar un blazer largo y una blusa ajustada a la figura. Con esta combinación, la ex "Chica del Clima" logró mantener un estilo muy elegante y cautivador que se puede usar en cualquier ocasión gracias a lo versátil que resulta, así que no dudes en robarle el atuendo para una reunión, fiesta o incluso para lucir relajada en la oficina.

Una de las mejores partes de este outfit es que es magnífico para lucir fresca, moderna, juvenil y relajada, no sin que esto último sea impedimento para lucir elegante. Al contrario, es la apuesta perfecta para estar a la moda y presumir unas piernas torneadas por el ejercicio y es que quienes siguen de cerca a la modelo sabrán mejor que nadie que tiene las mejores rutinas para mantener una figura icónica.

Finalmente, para terminar un look tan chic como este un par de tacones que ayuden a lucir las piernas kilométricas son indispensables; mientras que como accesorios un bolso fucsia es la apuesta ideal para darle un pop de color a la imagen; mientras que la joyería le puede agregar aún más brillo al look.

Yanet García dio con el minishort ideal para lucir joven y en tendencia. (Foto: IG @iamyanetgarcia)

