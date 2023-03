E.T. el extraterrestre: Así se ve hoy el actor que hizo a "Elliot" en la famosa película

"E.T. el extraterrestre" fue una de las películas que marcó a una generación debido a su historia memorable en la que un niño se hace amigo de un ser de otro planeta. El público aún recuerda a los actores de la cinta, sin embargo, pocos saben qué fue lo que pasó con algunos de ellos, como por ejemplo, Henry Thomas, quien encarnó al protagonista "Elliot". Ahora a más de 40 años del estreno de la película, el histrión sigue activo en el medio, pero los espectadores no lo reconocen.

Thomas nació el 9 de septiembre de 1971 en San Antonio, Texas, comenzó su carrera en 1981, cuando sólo tenía 10 años de edad al participar en películas como "Raggedy man" y "The Steeler and the Pittsburgh Kid", pero la que le lanzó a la fama fue "E.T. el extraterrestre" (1982), filme en el que se ganó el papel principal después de hacer una conmovedora escena en la que hizo llorar hasta al propio director Steven Spielberg. El actor hizo el personaje de "Elliot", el niño que ayuda al marciano a regresar a su casa en medio de muchas dificultades.

Así se ve hoy "Elliot" de "E.T."

Si bien con la película tuvo mucho reconocimiento dentro de la industria, ya que fue nominado a los BAFTA y los Globos de Oro, dos de los premios más importantes del cine; su vida de adolescente no fue la mejor puesto que sufrió de acoso escolar por parte de sus compañeros. Aunque era una personalidad del cine, sus padres decidieron que estudiara en una escuela local, en donde lamentablemente no encajó con sus compañeros y recibió insultos, empujones e incluso le metían la cabeza dentro del inodoro.

No obstante, siguió trabajando en el medio artístico y en 1994 llegó otra de sus películas más recordadas "Leyendas de pasión", protagonizada por Brad Pitt, mientras que al año siguiente fue parte de "Indictment: The McMartin Trial", filme que le dio otra nominación al Globo de Oro. Asimismo, intentó ser artista de rock al ser parte de la banda "The Blue Heelers", que lamentablemente no tuvo notoriedad y al igual que su carrera como histrión se fue desvaneciendo.

Ha trabajado con Netflix IG @hjthomasjr

En su vida personal estuvo casado en tres ocasiones, en la primera con Kelly Hill, actriz con la que llegó al altar en el año 2000, sin embargo, sólo duraron juntos dos años y después se divorciaron. Más tarde, en 2004, volvió a contraer matrimonio con Marie Zielcke, con quien tuvo a su primera hija, Hazel, no obstante, al igual que con su primera relación, Thomas se separó tres años después, pero en 2009 le volvió a dar una oportunidad al amor con Annalee Fery, con la que tuvo dos hijos más, Evelyn y Henry Thomas.

"Fire in the Sky" (1993), "All the Pretty Horses" (2000), "Dead in the Water" (2002), "Gangs of New York" (2002), "I Capture the Castle" (2003), "Desperation" (2006), "The Last Sin" (2007) y "Paranormal Activity" (2007), son algunas de las películas que ha filmado a lo largo de su carrera. La última producción en la que participó fue en la mini serie de terror "Midnight Mass" la cual está disponible en el catálogo de Netflix, pues es una serie original.

Es recordado por su actuación en "E.T." IG @hjthomasjr

