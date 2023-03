Aislinn Derbez le debe todo a Chabelo: sus padres trabajaron en el programa y hasta su padrastro

Para nadie es un secreto que Eugenio Derbez fue todo un don Juan en otra época de su vida y a consecuencia llegaron al mundo sus cuatro hijos: Vadhir, José Eduardo, Aitana y Aislinn. Fue justo ésta última quien recordó la forma en la que sus padres se conocieron y se enamoraron. Todo se remonta al programa familiar "En familia con Chabelo", donde trabajaron los dos y hasta su padrastro famoso por sus presentaciones.

Fue a través de las historias de Instagram donde la actriz compartió el fragmento de uno de los tantos programas que grabó el "niño eterno". En este caso aseguró que el también cantante, que falleció este sábado 25 de marzo, fue pieza clave en su infancia. Resulta que su papá, Eugenio Derbez y su madre, Gabriela Michel, comenzaron sus carreras en el matutino.

Los nombres de los padres de Aislinn Derbez aparecen en los créditos del programa (Foto: captura de pantalla)

"Chabelo fue parte muy importante de mi infancia. Mi papá empezó su carrera trabajando con él. Mi mamá era edecán y luego se convirtió en jefa de edecanes. Mi padrastro, el sr. Aguilera trabajó ahí 25 años! Chabelo me regalaba un juguete especial cada cumpleaños y me asustaba cuando me hablaba con su voz normal que era muy ronca", escribió Aislinn Derbez.

De igual manera presumió parte de los créditos del programa, donde aparecen los nombres de sus papás como parte del talento artístico: "Mi papá y mi mamá en los créditos del programa de Chabelo a finales de los 80s". Es menester recordar que Eugenio Derbez comenzó su camino en el mundo de la actuación a lado del "amigo de todos los niños".

Aislinn adora a su padre Eugenio Derbez (Foto: @aislinnderbez)

Eugenio y Gabriela, una relación fugaz

Eugenio Derbez conoció a Gabriela Michel, quien es actriz de doblaje, y se unieron sentimentalmente. Fruto de su amor llegó al mundo Aislinn en 1986. Sin embargo, las cosas no resultaron como esperaban y su relación sólo duró un año. Después conoció a Silvana Torres Prince, madre de Vadhir. La misma hija del comediante reconoció en el podcast "La magia del caos", que le tocó escuchar a sus padres gritarse, aunque a la fecha ya se lleven bien.

"Creo que esas son las cosas más aberrantes que pueden hacer los papás, que uno diga una cosa y el otro lo contradiga y diga otra cosa enfrente de los hijos. No están entendiendo el daño abismal que les hacen", explicó la expareja de Mauricio Ochmann en el mencionado programa. Después de ese episodio Michel encontró el amor en el famoso sr. Aguilera con quien tuvo dos hijas: Michelle y Chiara.

