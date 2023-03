VIDEO | Chabelo fue americanista de corazón y así narró cómo nació su amor por el futbol

La repentina muerte de Xavier López "Chabelo" ha colmado de palabras el mundo del espectáculo. Algunas como crónicas de sus grandes aventuras, muchas más en pésames por la pérdida de una de las celebridades infantiles más importantes que ha dado México. Y, el resto, de recuerdos de millones de personas y diversas generaciones que encumbraron a Chabelo mientras este brindaba alegría domingo a domingo.

Pero esto no podría haber pasado si aquel joven nacido en León, Guanajuato, no hubiera elegido dejar la medicina para emprender camino en el mundo del entretenimiento. La necesidad de obtener recursos para pagarse la escuela y no ser una carga para su padre, sacaron a Chabelo de su ciudad y ahí, en esa nueva aventura, encontró al equipo de sus amores, a la escuadra azulcrema que alimentó su pasión por el futbol.

Chabelo y su amor por la camiseta del América

Tal como lo narró el mismo Chabelo en diversas entrevistas, el América fue el gran equipo de sus amores. Su enamoramiento por esta camiseta y las figuras que pasaban por el club, no se debían a a que él trabajara para Televisa, algo que siempre dejó claro. Por el contrario, Chabelo ingresó a las filas de la televisora de San Ángel siendo ya un aficionado de esos colores.

"Yo llegué de mi tierra que es León, Guanajuato, y allá no había visto futbol. Llegué a México y trabajaba vendiendo cigarros en el Hipódromo, mis compañeros me llevaron chiquillo a un estadio de madera llamado Asturias. El primer partido que vi fue ese América contra un equipo español, ahí nació mi amor por el equipo América. Yo no soy americanista por trabajar en esta empresa", describió Xavier López "Chabelo".

Una de las muchas cosas que marcó a Chabelo fue la catafixia, ese emocionante momento al final de "En Familia con Chabelo" donde un fortunado o afortunada podía elegir entre 3 opciones para ganarse el gran premio de sus patrocinadores. Cuando se presentó en el programa En La Jugada, Chabelo respondió a Cuauhtémoc Blanco que no pensara en quién debía retirarse, si él de la conducción o "Cuau" del futbol.

Luego de esto, Javier Alarcón indicó que Blanco sería mandado a la catafixia y ahí, dicharachero e inteligente, Chabelo indicó que sería Alarcón quien sería mandado a su emocionante juego. Entre las risas de todos, quedó una anécdota más en vida de Xavier López "Chabelo".

