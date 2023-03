Con la serie española “Las Pelotaris 1926” quieren espectadores masculinos

Han pasado casi cien años desde que en el deporte de la pelota vasca empezaron a destacar las mujeres, pero al ser un mercado dominado por hombres, no fue un camino fácil. Hoy esta hazaña inspira la serie “Las Pelotaris 1926” donde la mexicana Zuria Vega y las españolas Claudia Salas y María de Nati recrean la vida de tres campeonas que tuvieron que enfrentar de todo para destacar.

“Es una serie de mujeres para mujeres, pero a mí me gustaría muchísimo que la vieran muchos hombres, porque evidentemente las mujeres se identificarán con las protagonistas, pero me encantaría que los hombres que son abusadores también, para que detecten las cosas que no están bien y empiecen a cuestionarse”, comentó Salas.

La serie narra la vida de tres campeonas, el de Claudia es “Idoia”, una mujer de pocos recursos que trabajó duro para tener éxito, ahora su ambición es demasiada. María interpreta a “Itzi”, quien ama a “Ane”, pero está casada con un hombre para guardar las apariencias. Finalmente, está “Chelo”, a quien da vida Zuria, ella está casada con “Alejandro” (David Chocarro), un hombre tremendamente abusador y vividor, que se aprovecha del éxito de su esposa.

Es a este tipo de hombres a los que Salas quiere llegar, que identifiquen las cosas que están mal y que no deben seguir haciendo, porque considera que al final el género másculino está igualmente inmerso en este sistema patriarcal que ha existido en el planeta desde hace siglos.

“Creo que sí es una serie para el público femenino, pero espero que los hombres la vean y cambien un poco este chip que tienen de tantos años atrás… Porque hay que decirlo, el hombre es una gran víctima de todo este sistema, a ellos se les educa para identificar la palabra feminidad con sensibilidad y si un hombre es sensible, ya es femenino ¡y no!”, afirmó.

En ese sentido, la actriz mexicana señaló que así como ella se identificó en muchos aspectos con su personaje, porque son cuestiones arraigadas totalmente desde la infancia, la sociedad entera debe desprenderse de esos actos abusivos y patriarcales que siguen afectando a las nuevas generaciones.

“A veces me pregunto qué es más difícil educar a una hija o un hijo, yo que tengo a los dos, si es como ¡híjole! ¿qué hago?”, agregó.

La serie estrena un capítulo nuevo todos los viernes en la plataforma de VIX+. Para las actrices es muy importante mezclar las culturas españolas y mexicanas en esta serie, porque ambas sociedades comparten muchas tradiciones y costumbres.

A DETALLE

A María de Nati, lo más difícil fue crear una mujer transparente.

Vega está feliz porque la serie muestre un México bello y más positivo.

Se grabó en varios espacios de CDMX y Tepoztlán, y en España.

Las actrices aprendieron el deporte de la pelota vasca.

16 Créditos tiene la actriz de Elite.

28 proyectos audiovisuales ha hecho Zuria.

MAAZ