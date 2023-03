Qué es el glicol, la sustancia química que hizo que Bunbury se retirara de los escenarios

En mayo de 2022, Enrique Ortiz de Landázuri Izarduy mejor conocido como Enrique Bunbury anunció que se retiraba definitivamente de los escenarios, cancelando, incluso, su gira de adiós denominada “El Último Tour”, debido a problemas de salud en su garganta que le impedían efectuar un correcto ejercicio, sin sufrimiento sobre las tablas. “Con todo el dolor de mi corazón me toca adelantar lo que ya veía inminente. Me es imposible hacer más conciertos”, dijo el artista.

El cantante, compositor, multinstrumentista y exvocalista y líder de la banda de rock española Héroes del Silencio, informó aquel 14 de mayo de su retiro a través de redes sociales. “A estas alturas no consideramos más cancelaciones, ni posponer más conciertos”, señaló.

“Desgraciadamente, hoy (14 de mayo), en Chicago, a un día de la celebración del show en el Rosemont, tenemos que anunciar que no vamos a poder continuar con la gira. Mis problemas en la garganta y la respiración se acrecentaron y volvieron anoche con agudeza y, lo que pensaba iba a estar controlado, está totalmente fuera de mis manos y deseos”, aseguró Bunbury.

El cantautor de 55 años de edad señaló que esperaba la comprensión de sus fans, en aquel momento “tan doloroso para mí y todo el equipo”.

Tras someterse a diversas pruebas, el diagnóstico a sus problemas con la voz fue el glicol, ya que padece intolerancia a esta sustancia líquida sintética que absorbe agua y que se utiliza en el humo que se libera en las presentaciones musicales. Este descubrimiento coincide con el lanzamiento de un single de adelanto, curiosamente llamado “Invulnerables”, que pertenece al álbum "Greta Garbo" que saldrá el próximo 26 de mayo.

Derivado de ello, el intérprete de “Y al final” publicó tiempo después un poemario titulado “MicroDosis”, inspirado en su experiencia con el consumo de la psilocibina, una sustancia alucinógena.

Síntomas que experimentaba Bunbury

Bunbury explicó en una entrevista con The Associated Press que no entendía por qué podía cantar y ensayar con normalidad en el estudio, así como grabar colaboraciones, pero no podía actuar sobre el escenario. Lo cual, reconoció, fue una época “traumática y frustrante”.

“Al segundo concierto yo ya empecé a tener problemas claros, los problemas eran principalmente por la noche, tenía una tos compulsiva que no me dejaba dormir y me destrozaba la garganta y tenía una sensación en los pulmones como de arena, de haber respirado polvo. La gran duda era por qué me ocurría cuando estaba encima de un escenario, yo grababa discos y ensayaba y cantaba en mi estudio y cantaba para otros, estaba haciendo colaboraciones y nunca tuve ningún problema, sólo encima del escenario», señaló.

En ese momento, detalló Bunbury le surgían diversas hipótesis sobre lo que le ocasionaba el malestar en la garganta; COVID-19, contaminación, pánico escénico, todo pasaba por su mente. Tras múltiples análisis y la atención de especialistas, se descubrió que había desarrollado una intolerancia a este químico presente en la mayoría de los efectos de humo que se utilizan en el escenario, llamado glicol.

“Ha sido una época bastante traumática y frustrante para mí, que de alguna forma he salvado gracias a la creación. Este disco es un poco el resultado de volcar todos estos traumas y este pesar en canciones y ahorrarme el psicólogo”, explicó. “Lo que es un alivio mayor es el saber lo que te ocurre, eso es lo primero. Durante mucho tiempo estuve viviendo con la ignorancia total de lo que me ocurría”, añadió.

En su tiempo sin conciertos, tras tantos años de gira y con la sacudida de la pandemia, Bunbury probablemente estaba reevaluando la posibilidad de volver a hacer presentaciones en vivo. De hecho, los fans contemplaban que alguna vez, para ocasiones especiales, el artista se subiera a cantar. Pero ahora con el hallazgo de este hecho, la situación ha cambiado completamente.

Sin embargo,el rockero zaragozano regresó con el lanzamiento de un single de adelanto titulado “Invulnerables” que dio a conocer el pasado 24 de febrero. Además, de que publicó su segundo poemario "Microdosis". Ha explicado que “aunque la canción se llame 'Invulnerables’, de alguna forma habla de la vulnerabilidad del individuo solo y de lo que ganamos con otro, de todo lo que crecemos y de lo que podemos alcanzar”.

¿Qué es el glicol y para qué se utiliza?

Los problemas que Bunbury experimentaba sobre el escenario ya tienen diagnóstico; como ha revelado el cantautor, ha desarrollado una intolerancia a una sustancia llamada glicol, presente en la mayoría de efectos de humo que se utilizan en los escenarios.

El glicol es una sustancia que surge de la reacción del agua con el óxido de etileno. El nombre proviene del griego y significa “dulce”. El glicol absorbe el agua y se utiliza en actividades industriales; por ejemplo, para fabricar compuestos de poliéster o en sustancias para deshelar.

Según datos de la Agencia para las Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades del gobierno de Estados Unidos (ATSDR, por sus siglas en inglés), el glicol de propileno también se utiliza para producir el humo industrial. Asimismo, esta sustancia está aprobada para su uso en cosméticos o medicamentos en cantidades muy controladas, según indica la misma agencia. Su función principal es absorber el exceso de agua y mantener la humedad.

Aunque se considera una sustancia segura, la ATSDR reconoce en sus informes que la exposición repetida puede causar irritación. En este sentido, el Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología también reconoce que el glicol puede causar disfonía, molestias en la garganta o síntomas similares al asma tras una exposición a largo plazo.

