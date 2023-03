Maya Nazor manda contundente mensaje tras escándalo con Santa Fe Klan: "Es mejor estar sola"

Maya Nazor volvió a llamar la atención después de que compartiera un video en TikTok, sin embargo, esta vez no fue para mostrar sus mejores pasos de baile o un coqueto look, sino para mandar un contundente mensaje que muchos de sus fans han relacionado con su escándalo con Santa Fe Klan, ya que tras su ruptura, el rapero guanajuatense ha comenzado a salir con alguien más. Este podría sumarse a la serie de indirectas que la influencer le ha mandado a su exnovio, las cuales han causado mucha polémica entre sus admiradores.

La creadora de contenido, de 24 años, compartió en su cuenta de la plataforma desarrollada en China un pequeño clip que llamó la atención de sus fanáticos, pues en este interpretó el tema "No voy a llorar" de Nicky Nicole, quien lanzó su sencillo hace algunos días y que se está convirtiendo en tendencia. Al parecer, Maya se identificó con una parte de la letra, ya que se grabó haciendo una sincronización de labios de la canción, desatando la euforia de sus millones de seguidores.

Maya Nazor asegura "es mejor estar sola" tras ruptura con Santa Fe Klan

"No voy a llorar cuando te vayas. No voy a sufrir si tú me dejas. Ya me convencí de que tu amor no podrá ser para mí. Yo ya no lloraré, si dices adiós, adiós te diré", dice la frase que la influencer eligió para interpretar. Además, en el video en el que se le observa frente a un espejo de una de sus habitaciones, colocó un subtítulo en el que se leen las palabras: "A veces es mejor estar sola", por lo que muchos de sus admiradores inmediatamente reaccionaron y aseguraron que todo esto es por Ángel Quezada, nombre real del cantante de "Así soy".

En los comentarios se pueden leer mensajes como: "Era fan de él y termine siendo fan de @Maya Nazor y luka", "pues el dice ser de barrio pero olvidó que la lealtad es lo primero", "Cuando Maya tenga a alguien, en su momento toooodos nos alegramos", "Lo conoció hecho un desmadre y la conquisto, ella se enamoro y creyó que lo podía salvar, sin embargo para el fue más importante la fiesta el vicio" y "Aquí queda comprobado k el que falló fue él :( y queda comprobado k ni porque tengan lo mejor en casa siempre te cambian x algo peor", por mencionar algunos, en los que se lanzan contra el rapero.

Y es que después de que Santa Fe Klan terminó con Maya, ya comenzó a salir con otra joven que fue identificada como Valentina Quirós, quien también hace contenido en Instagram y TikTok. A pesar de que en un principio el cantante aseguró que por respeto no tendría otra pareja, recientemente fue visto con la influencer, de 20 años, con la que viajó hace unos días a Punta Cana, República Dominicana, lo que provocó la molestia entre sus seguidores, pues mientras Maya se queda al cuidado de su hijo Luka, él está de romance.

Esta no es la primera vez que, supuestamente, Maya Nazor manda una indirecta para el padre de su hijo, pues hasta ha llegado a retomar canciones que Shakira compuso contra Gerard Piqué, quien la engañó con Clara Chía. Aunque aún no queda claro los motivos por los cuales terminó con Ángel, muchos de sus fanáticos especulan que podría ser debido a una tercera en discordia, sin embargo, las celebridades no han hablado al respecto.

