La delantera Alisha Lehmann sorprendió a sus seguidores con un vestido de vinipiel

La jugadora Alisha Lehmann, estrella del Aston Villa no sólo es una estrella en la Superliga femenina y en la selección nacional de Suiza, también en las redes sociales, principalmente en Instagram, donde suma 12 millones de seguidores, a quienes constantemente sorprende con sus mejores outfits. En esta ocasión sorprendió a todos con un atuendo de vinipiel negro.

Recientemente, la joven de 24 años habló sobre su popularidad en Internet y admitió que es "agradable", pero reafirmando que su carrera es su principal objetivo. "Para ser honesta, realmente no pienso en ello… No es algo en lo que me levante cada día y piense, Dios mío, tengo tantos seguidores… Es más bien que es muy bonito, el apoyo y todo eso, y también es una gran oportunidad”, comentó.

Alisha Lehmann lució espectacular

En sus fotos usó un outfit de vinipiel y consistió en un vestido negro con detalles plateados en algunas partes y unas botas altas del mismo color; remató con un collar muy discreto. Como era de esperarse, rápidamente se volvió tendencia, su publicación alcanzó más de 440 mil me gusta y más de mil 200 comentarios.

Sobre su constante viralización también ha comentado que a veces la situación es un poco “loca”, pues “algunas personas ven Instagram y las redes sociales y ni siquiera saben que juego al fútbol. Cuando no subo una foto de fútbol durante una semana, la gente dice: 'Oh, ni siquiera juega'. Soy una futbolista de verdad. Trabajo duro todos los días. Quiero ser la mejor versión de mí misma en el fútbol y ésa es mi prioridad en la vida".

Quieren que se una a plataforma tipo OnlyFans

La plataforma “My.Club” le ofreció 50 mil dólares como comisión y otros 50 mil dólares en donación a la primera división femenina suiza si es que acepta crearse un perfil con ellos, que son una plataforma al estilo OnlyFans. La delantera no ha emitido su respuesta y parece no estar interesada en la propuesta.

"Me gustaría demostrar al mundo que las mujeres pueden dedicarse al fútbol y que no hace falta ser normal... También puedes ser un poco loca, ser tú misma, y utilizar tu personalidad para mostrar al mundo quién eres", mencionó también recientemente en una entrevista.

