Mía Rubín: la hija de Andrea Legarreta conquista las redes con look de abdomen descubierto

Este miércoles 22 de marzo, Mía Rubín, hija de la conductora de "Hoy", Andrea Legarreta y del exvocalista de "Timbiriche", Erik Rubín, se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir una fotografía en Instagram que se volvió viral a los pocos minutos.

Ante sus millones de seguidores en Instagram, la famosa cantante dejó más que claro que la moda forma para de su día a día al lucir espectacular con un coqueto look que le quedó a la perfección o al menos así se lo hicieron saber sus seguidores, quienes se rindieron ante su belleza.

Mía Rubín se luce con hermoso look

Hace unos momentos, ante sus más de un millón de fans en Instagram, la intérprete de canciones como "Me rehúso" y "Flecha" demostró que heredó toda la belleza de su madre al lucir de manera espectacular a sus 17 años de edad. Todos coincidieron en que tiene una gran figura.

En la imagen podemos ver a Mía Rubín, una de las jóvenes más talentosas en nuestro país, posar junto al también cantante Víctor García. Los dos famosos estarán como invitados a la más reciente transmisión del programa de Unicable, "Faisy Night" que se transmitirá este día.

En la fotografía vemos a la hija mayor de Andrea Legarreta y Erik Rubín modelar un conjunto oscuro que consiste en un hermoso pantalón, bastante parecido a los que utiliza su mamá, y una blusa que dejó al descubierto parte de su abdomen. El outfit lo complementó con un hermoso peinado.

Como era de esperarse, la reciente publicación de Mía Rubín no pasó desapercibida para nadie alcanzando, a los pocos minutos, miles de comentarios y recibiendo cientos de "me gusta", los cuales destacan lo bien que luce con ese tipo de looks que resaltan su hermosura.

Mía Rubín habla de la separación de sus padres

Hace unas semanas, Andrea Legarreta y Erik Rubín, papás de Mía Rubín, dejaron en completo shock a toda la industria al confirmar su separación después de más de 20 años de relación sentimental.

Ante esta situación, Mía Rubín pidió no creer en todos los rumores que han surgido en redes sociales pues solo ellos cuatro, sus papás y su hermana, saben la verdadera situación que están viviendo tras su separación.

