Mía Rubín, por primera vez, habla de la separación de Andrea Legarreta y Erik Rubín: "No es nuestra realidad"

Hace unas semanas, el mundo del espectáculo quedó en completo shock después de que la guapa conductora del "programa Hoy", Andrea Legarreta compartiera un mensaje en el que hizo oficial su separación del exvocalista de "Timbiriche", Erik Rubín, con quien pasó los últimos 23 años en una de las relaciones más estables de la farándula.

Por medio de un mensaje en redes sociales, la estrella de Televisa y el cantante hicieron oficial su separación, asegurando que todo ocurrió en buenos términos. Además, dejaron claro que la decisión la tomaron hace cinco meses y seguirán "juntos" por el bienestar de sus dos hijas, Mía y Nina Rubín.

Ante el complicado momento que están viviendo, la joven cantante, Mía Rubín concedió una entrevista con la revista TVyNovelas para hablar sobre la separación de sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín. Aquí te presentamos todos los detalles de sus declaraciones.

Al ser cuestionada sobre los rumores que han surgido tras la separación de sus padres, la joven de 17 años confesó que prefiere no hacer caso a las publicaciones en redes sociales pues tanto ella como su hermana, Nina, sabe la realidad que vive su familia en los últimos meses.

"No te metas a verlas (las publicaciones en redes sociales), porqué ya sabes qué te vas a encontrar, por eso yo no me he metido tanto; al final la gente opina lo que quiere, pero no es nuestra realidad, nosotras sabemos nuestra situación porque vivimos con ellos", dijo en la entrevista.