Desde el piso, Karely Ruiz impacta más atrevida en mini vestido de aberturas

Una de las famosas que ha ganado popularidad por sus sensuales looks es sin duda Karely Ruiz, modelo de OnlyFans que sigue causando sensación con cada publicación, pues impacta al lucirse cada vez más atrevida y así lo confirmó este viernes con una serie de fotos que compartió en Instagram y Facebook en el que se dejó ver posando desde el piso con un mini vestido negro de aberturas.

La influencer regiomontana ha ganado popularidad en las plataformas digitales por mostrar sus curvas en los diseños más arriesgados con los que roba miradas y se confirma como una de las mujeres más bellas y exitosas de la polémica red social de contenido exclusivo, en la que compite con otras celebridades, como Yanet García, Sugey Ábrego y Celia Lora, con ésta última de hecho ha realizado algunas colaboraciones.

Karely Ruiz posa en mini vestido de aberturas

La modelo regiomontana, de 22 años, conquistó con las postales que publicó en sus cuentas oficiales de las plataformas de Meta, pues se dejó ver en un revelador conjunto negro con el que destacó su silueta curvilínea y voluptuosa, causando sensación entre sus millones de fanáticos quienes no dudaron en llenarla de "likes" y comentarios, demostrando que su popularidad sigue en ascenso.

Karely conquista con sus atrevidas poses. Foto: IG @karelyruiz

"Soy tuya papi", fue la coqueta frase con la que Karely acompañó las imágenes en Instagram y Facebook, con las que robó miles de miradas, pues posó sensual y mostrando su curvilínea silueta, dando clases de moda para las más arriesgadas, al combinar una pieza que llama la atención por su diseño cut out, que se refiere a las prendas que están llenas de aberturas, un estilo que se hizo tendencia desde el año pasado y promete seguir con fuerza en este 2023.

La originaria de Monterrey, Nuevo León, que hace poco llegó a vivir a la Ciudad de México, se mostró más atrevida que nunca con su arriesgado mini vestido de color negro, conjunto con el que sus fanáticos quedaron encantados y fue perfecto para que posara de una forma distinta, pues ahora lo hizo desde el piso de un estacionamiento, logrando sumar casi 430 mil "me gusta" en la red social de "la camarita", y miles de comentarios.

La modelo de OnlyFans presume cuerpazo. Foto: IG @karelyruiz

"Te ves hermosa princesa", "hermosa ojalá puedas ver mis mensajes", "Eres muy bonita y muy especial y te amo", "Diosa, y que soporten", "Super hermosa con labial rojo me encantas Karely", "hermosa bella mujer saludos", "Te ves divina muñeca hermosa", "Tan guapa como siempre", "En todas tu fotos luces muy bonita" y "Que chulada", son sólo algunos de los miles de mensajes que recibió la influencer.

La popular modelo de OnlyFans no para de causar impacto en sus cuentas oficiales con sus atuendos, con los que se corona como reina de estilo, como lo hizo en esta ocasión con su look negro perfecto para llamar la atención, derrochando sensualidad y demostrando que no teme a la censura de las redes sociales, pues cada vez se deja ver más atrevida.

Desde le piso enamoró con su arriesgado vestido. Foto: IG @karelyruiz

SIGUE LEYENDO:

VIDEO: Karely Ruiz sube la temperatura en micro vestido negro y muestra de más

Karely Ruiz y su impactante transformación física desde que saltó a la fama gracias a Andrés García

Karely Ruiz derrite Instagram en coqueto y arriesgado bikini tejido