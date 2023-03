Manelyk se luce con un top de cuero en el que asegura ser “chiquita pero picosa”

Siempre marcando tendencia, así es el paso de Manelyk González por sus redes sociales, la estrella apuesta por subir los atuendos con los que sale de fiesta, asiste a alfombras rojas o disfruta de sus vacaciones en la playa, sin importar cuál sea su escenario la celebridad siempre cautiva a los espectadores de sus cuentas.

Una de las plataformas en las que es más activa corresponde a Instagram, ahí tiene más de 15 millones de personas que están al pendiente de su vida personal o de su trabajo en algún programa de televisión o reality show que es en donde mayormente aparece como invitada especial o integrante.

Ahora con lo que dejó impresionados a los internautas es con un outfit compuesto por unos jeans rotos, botas tipo combat y el protagonista es un top de cuero en tono negro. Son tres imágenes con las que Manelyk complació a sus fanáticos, en todas aparece sentada en unas escaleras y en la descripción escribió.

Manelyk González quien adquirió fama por ser parte del primer elenco de Acapulco Shore, aunque después se salió del proyecto pues ya no se sentía compatible con su objetivo y con los otros integrantes, al paso del tiempo entró a diferentes trabajos y a otros programas como “Las Estrellas Bailan en Hoy” o “La Casa de los Famosos”.

La originaria de la Ciudad de México tiene muchas personas que aplauden su forma de ser, su manera de pensar y estilo de vida, aunque no todos comparten las acciones que realiza o las relaciones que presume, hay quienes recuerdan su pasada amistad con la influencer Karime Pindter o su compromiso con Jawy, dos famosos con los que ya no tiene contacto.

Hay que recordar que hace unas semanas Manelyk también estuvo involucrada en un polémico momento tras hablar en su podcast "Hoy toca", el cual hace con su maquillista y amigo Víctor Guadarrama, en el espacio tocó el tema "¿Por qué las trans ligan tanto?", las palabras de Mane fueron transfóbicas, según argumentos de la comunidad Lgbtq+, pero después ella reconoció su error.

“Estoy leyendo comentarios del último video Y NO PODÍA ESTAR MAS DE ACUERDO CON USTEDES! EI video no construye absolutamente nada, desinforma y estigmatiza así que mejor he decidido bajarlo. Realmente quiero comprometerme más con ustedes porque a pesar de que no tuve la más mínima intención de ofender, reconozco ahora que fui poco empática”, escribió en Twitter.