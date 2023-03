VIDEO | Franco Escamilla responde a las críticas por sus comentarios polémicos

El comediante Franco Escamilla respondió a las críticas que recibió luego de que el 12 de marzo pasado realizó una serie de comentarios, los cuales fueron catalogados como machistas por usuarios en redes sociales.

“Hubo cuentas de mujeres reventándome, pero la mayoría eran hombres, vatos queriendo quedar bien ’esto está mal’ y, discúlpenme, pero nosotros como empresa decidimos ya no darle de comer a ajenos”, señaló Escamilla durante su presentación en el programa “La Mesa Reñoña”.

El comediante, famoso por sus provocadores comentarios en sus espectáculos y redes sociales, señaló que se debe a sus seguidores y que no le preocupan los comentarios de la gente que se mostró en contra de su más reciente publicación.

“Nos vamos a preocupar por nosotros, por nuestra familia y los demás, en palabras del finado Diego Armando Maradona, que la sigan chupando.

“Mientras ustedes quieran que yo siga, voy a seguir y los demás, por más corajes, pataletas y su reputa madre que hagan, no pueden hacer más, no los pelen. Y todos esos que dicen ‘si yo tuviera a Franco enfrente’, no es cierto, no harías nada hermano y nunca me vas a tener enfrente”, declaró.

Cuatro días después del Día Internacional de la Mujer, Escamilla publicó un video en el que realizaba “sugerencias” para que las parejas estuvieran en paz.

"Es muy fácil saber lo que un hombre quiere. Al chile, si eres mujer y te estás preguntando '¿qué quieren los hombres?', ve y chécate, porque un día se te va olvidar respirar, porque el hombre quiere cosas muy básicas", se le puede escuchar al comediante decir con tono serio. Cabe destacar que la grabación pertenece al Episodio 5 de la serie "Toy aburrido" que lleva por título "¿Cómo enamorar a tu pareja?", en su canal de YouTube.

Los internautas que vieron el contenido desde varias plataformas sociales consideraron que Franco Escamilla manejó ideas y un tono misógino. Incluso, él mismo señaló que su pensamiento lo ha manifestado en sus shows desde hace tiempo.

"Chris Rock lo explicaba perfecto cuando decía: 'El hombre quiere comida, sexo y silencio', una traducción fidedigna que yo hacía en los bares en aquel entonces cuando ripeaba a Chris Rock era: cog$%& un ratito, cocíname algo rico y cállate el hocico. Eso es lo que quiere un hombre, mujer, sólo eso", expresó.

Con información de Luis Hernández

