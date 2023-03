Carlos Trejo ofrece trabajo y ayuda económica a Alfredo Adame

La rivalidad que han desarrollado Carlos Trejo y Alfredo Adame ya ha escrito varias páginas dentro del mundo de entretenimiento. Duelos de palabras, retos a golpes y un sinfín de reclamaciones, con alguna que otra difamación, se han vertido entre uno y otro para beneplácito del público.

La más reciente de las páginas escritas por este par de hombres, implica que el cazafantasmas y empresario le haya mandado decir a Adame que, si así lo requiere, le ofrecerá su apoyo económico y laboral, puesto que al ver que se ha convertido en el bufón del espectáculo nacional le tiene lástima y desea ayudarlo.

Carlos Trejo quiere ayudarlo y darle dinero

Tras llamarlo "el bufón de todo un país", Carlos Trejo insistió en que pelear con Alfredo Adame es una total pérdida de tiempo, puesto que él tiene proyectos en qué pensar y en la planificación de su boda. Ante esto, sí hizo notar la actualidad del conductor, a quien vio muy desmejorado por todas las peleas y agresiones en que se ha visto envuelto.

Ante esto, indicó que siente lástima por verlo así y, con el corazón en la mano, le tendió su apoyo para que salga de esa vorágine de problemas.

Incluso, se ofreció a darle dinero y pagarle la terapia con un psiquiatra con tal de que no vuelva a buscar más peleas.

No lo ve listo para subir al ring

Ante lo mismo, fue cuestionado sobre si volverá a aceptar un reto de Adame para enfrentarse a golpes, tal como ha sucedido en el pasado, con salgo favorable para Trejo. Ante esto, precisó que no considera viable subir a un ring con Adame, puesto que el comunicador ha demostrado no estar físicamente apto para enfrentar a nadie.

En este mismo tesón, llamó "persona absurda" a Alfredo por siquiera pensar en intentar pelear.

Para terminar, Carlos Trejo insistió que se enfoca en su boda y su mujer lleva detalles avanzados de ese tema. De igual forma, ella se encarga de la autobiografía de Trejo.

