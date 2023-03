Frida Sofía rompe el silencio y habla del supuesto robo de Luis Enrique a su abuela: "Sanguijuela"

Recientemente se dio a conocer un hecho que volvió a poner los reflectores sobre los integrantes de la Dinastía Pinal, se trata del supuesto robo cometido por Luis Enrique Guzmán y su esposa, Mayela Laguna a Silvia Pinal en el que se llevaron al menos cinco kilos de oro en joyas de su casa, lo que quedó en evidencia gracias a los audios en donde acepta haber cometido el hurto.

Esto causó bastante enojo hacia el hijo y la nuera de Silvia Pinal, pues los audios se dieron a conocer en el programa de espectáculos “Sale el Sol” y se escucha a Laguna admitir y describir el robo, además de no sentir remordimiento o culpa, ya que supuestamente, la matriarca de la Dinastía Pinal ya no se acuerda de todos los objetos de valor que tiene. Sin embargo, hubo una opinión en específico que causó relevancia y fue la de Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.

Una famosa revista publicó el supuesto robo cometido por Luis Enrique Guzmán y Mayela Laguna. | FOTO: Instagram @luisenriquegp

Fue en el programa del periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante en donde se dio a conocer la postura de la nieta de Pinal: "Literal es tu mamá ¿cómo le vas a hacer eso a tu propia madre? pero pues no tiene madre, qué asco. Yo siempre dije Leech Enrique, que leech en inglés es sanguijuela, le queda perfecto ¿no? o 'el nini' también, no sé cuál le va mejor" dijo Frida.

Y es que la situación le causó bastante enojo a Frida Sofía que incluso no dudo en llamarlos "Naquela y Leech Enrique" y aseguró que por este tipo de hechos decidió alejarse de su familia, pues no se considera parte de esto y terminó por agregar otros adjetivos calificativos para describir a su tío: "Él es la definición perfecta de un p*nche gato, es un p*nche gato muerto de hambre, c*lero y p*ndejo, a parte, no es una muy buena combinación.

Frida Sofía atacó también a Mayela Laguna

Sobre Mayela Laguna, la joven cantante también tuvo una opinión muy ácida: "Lo único que te digo es que yo, gracias a Dios y por su propio bien, no conozco a esa p*nche gata asquerosa, porque te lo juro que se me cruza y yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué pasa conmigo".

Finalmente, Frida Sofía concluyó con una contundente reflexión sobre el robo a su abuela cometido presuntamente por su propio tío y su pareja: "¿Qué más quiere? No entiendo. O sea por más que robes y eso, jamás vas a disfrutar lo que es el lujo porque eres un gato, porque aunque vengas de Silvia Pinal, eres un naco, gato asqueroso y es aquí donde la clase no se define por dónde vienes sino por cómo actúas y cómo neta eres o sea qué asco de ser es este cabr*n".

A través de un comunicado Luis Enrique Guzmán buscó aclarar lo ocurrido. | FOTO: Instagram @luisenriquegp

Ante este presunto robo, Luis Enrique Guzmán publicó un comunicado a través de sus redes sociales en el que negó lo ocurrido, lo manejó como "información falsa y fuera de contexto", además de que supuestamente, dicha situación se creó para "generar discordia en la familia, para buscar conflicto donde no existe y afectarnos públicamente" por lo que adelantó que tomará medidas a través de su equipo de abogados.

