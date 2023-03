Andrea Legarreta reacciona con emotivo mensaje a la muerte de Ignacio López Tarso

Andrea Legarreta, conductora y actriz mexicana, reaccionó a la muerte del primer actor mexicano, Ignacio López Tarso, con quien trabajó en una de las más queridas telenovelas infantiles de la televisión mexicana, "¡Vivan los niños!" donde salieron grandes talentos.

El actor murió este sábado 11 de marzo de 2023 por la tarde, tenía 98 años, más de 60 dedicados completamente a la actuación en el cine, en la televisión y en las obras de teatro, sin duda, la pasión que mandaba en su vida.

Andrea Legarreta publicó un par de fotografías con López Tarso. Crédito: Especial.

A través de sus redes sociales, Andrea Legarreta publicó un par de fotografías con López Tarso, y un mensaje muy emotivo en el que se refirió a él como una persona de muchas anécdotas, tan grande y sencillo a la vez, bromista, cálido y cercano con las personas que quería.

"Adorado y dulce caballero!! El más GRANDE y talentoso!! Siempre atento… Siempre cercano… Tan GRANDE y tan sencillo… Cálido, bromista, cercano… Memoria IMPECABLE! Siempre que me preguntaba por mi familia, mencionaba los nombres de cada uno… Y sus pláticas y anécdotas uff tan maravillosas como el hermoso ser que era!!! Me duele mucho su partida", escribió,

Y aseguró, además, que "el cielo está de fiesta señor precioso!! Celebro su grandeza como actor y ser humano! Gracias siempre por su calidez!! Lo vamos a extrañar!!! Nos deja un gran legado! Vuele muy alto DON IGNACIO LÓPEZ TARSO".

Se refirió a él como una persona de muchas anécdotas, tan grande y sencillo a la vez, bromista, cálido. Crédito: Instagram / @andrealegarreta

También entrevistaron a la artista para Foro TV, donde fue mucho más explícita sobre el trabajo que tuvieron juntos en la telenovela "¡Vivan Los Niños!", donde ella interpretaba a la protagonista, la maestra "Lupita" Gómez, mientras que el primer actor interpretaba al dueño, Don Ignacio Robles.

"Queda mucho dolor en el medio del espectáculo, la pérdida de un gran maestro, gran hombre que con esa grandeza, tenía a su vez una gran sencillez y una calidez única; para mí fue muy hermoso; me siento muy afortunada, muy bendecida de haber podido trabajar con él", dijo en primera instancia.

"Estas pláticas, esta enseñanza que te dejaba siempre, no se me va a olvidar jamás. Un hombre con una gran memoria, con un gran carisma. Pasaban los años y siempre me preguntaba por mi esposo, por mis hijas, siempre tan lúcido", remarcó la conductora del programa "Hoy".

La conductora aseguró que fue bendecida de poder actuar con él. Crédito: Instagram / @andrealegarreta

También aseguró que su última promesa fue que haría una obra de teatro para sus 100 años, donde estarían invitados todos en la familia de Andrea Legarreta; a su vez, ellos le dijeron que estarían en la primera fila, aplaudiéndose su esfuerzo.

Por último, explicó que siempre era increíble trabajar con una gran personalidad como la suya, pues nunca sintieron nervios de él, más bien era respeto y admiración, pues siempre les regalaba paz, tranquilidad y una mirada directamente a los ojos que los arropaba.

"Obviamente estábamos agradecidos, era un lujo, una bendición compartir escena con él. Sobre todo eso, con tocarte el hombro, su sonrisa, te hacía sentir tranquila. Era eso, más que un consejo, siempre me decía que estaba todo bien, me tranquilizaba. Como si fuera un abuelo".

