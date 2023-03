Suga de BTS debutará como solista y anuncia colaboración con el mayor crush de Jungkook

Suga de BTS saldrá de gira por Asia y Estados Unidos el próximo mes de abril, el rapero K-Pop iniciará con sus actividades en solitario y tendrá su primer concierto sin sus compañeros. Recientemente celebró su cumpleaños número 30 e hizo importantes donaciones para celebrarlo.

El cantante es reconocido por ser compositor y productor de la boyband, así como haber trabajado al lado de grandes artistas y marcas gracias a su música. Se espera que sea uno de los integrantes en tener su debut este año, pues al finalizar su gira se irá al servicio militar.

El idol también ha presentado su programa de entrevistas "Suchwita", en el cual tiene varios invitados, y aunque aún no se ha revelado si tienes planes de lanzar un álbum se anunció que podría estrenar su primera canción del año junto al crush de Jungkook.

Suga de BTS anuncia su nueva canción al lado de IU

De acuerdo con medios coreanos, Suga de BTS se estaría preperando para iniciar con sus actividades en solitario, su compañero Jimin lanzará su primer disco el 24 de marzo y su primera canción llegará el día 17. El rapero aún no anuncia su disco, pero estrenaría una nueva canción.

En su reciente transmisión de este miércoles, Suga estaba en su estudio trabajando en una canción y los primeros reportes aseguran que hará una colaboración con IU. Sin embargo, su agencia BigHit declaró que no pueden corrobar dicha información, pero las fans se emocionaron por su nuevo proyecto.

Aún no se confirma cuándo se lanzará y si es un hecho que volverán a trabajar juntos, pues ya cantaron con "Eight" hace un par de años. Algunas ARMY han bromeado sobre el hecho de que IU ha trabajado con el rapero y J-Hope, pero no con su mayor admirador Jungkook.