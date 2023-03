Ninel Conde presumió su six pack a los 46 años y encendió la red

Ninel Conde sigue dando motivos a sus más de 5,4 millones de seguidores para que no dejen de acompañarla y para que en varias oportunidades del día se acerquen por su perfil de Instagram. Es que la cantante mexicana no solo deslumbra en las redes con su talento sino que también lo hace con su trabajado cuerpo.

Fuente: Instagram @ninelconde

La artista ha conquistado diferentes plataformas y desde que abrió su cuenta en OnlyFans se ha transformado en una de las mujeres más codiciadas. Su hermosura y estilizada figura le han valido halagos como “Cuerpo de envidia”, “Estabas muy bonita” y “Bellísima”, entre otros que además la han criticado por la transformación que ha ido experimentando su rostro.

El posteo de Ninel Conde en Instagram

“El Bombón Asesino” sabe cómo revolucionar a sus seguidores y eso no solo lo hace en su cuenta de OnlyFans. En las últimas horas utilizó la plataforma Instagram para dejar a todos boquiabiertos. Es que la cantante de 46 años compartió un video en el que no dejó nada librado a la imaginación.

Fuente: Instagram @ninelconde

“Confía en el proceso... no te apresures y disfruta del viaje”, señaló Ninel Conde en el posteo con el que presumió su “six pack” y dejó en claro que el paso de los años no tiene por qué ser un impedimento para mantenerse en forma y robar suspiros en la platea masculina. Además, dejó algunas palabras de aliento para aquellos que sueñan con verse tan bien como ella.

“Muchos me preguntan cómo marcar el abdomen y el cuerpo en general. Es todo un proceso que incluye disciplina, fuerza de voluntad y amor propio. En estos meses aprendí que es más una forma de vida que hacer dieta y sufrir a través del proceso. Puedes lograrlo si te lo propones. No escuches a las personas que dicen que no puedes o que dicen que exageras y te critican… Esa gente siempre permanecerá en la mediocridad... ¡Sigue adelante y confía en el proceso! ¡No pares!”, sentenció la artista.

