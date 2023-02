Sofía Rivera Torres revela si le afecta que Eduardo Videgaray sea más grande por 23 años

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray son una de las parejas más mediáticas de toda la industria del entretenimiento en México y debido a ello no han podido evitar estar expuestos a las críticas y uno de los motivos por los que frecuentemente son atacados es por la considerable diferencia de edades entre ambos, por lo que fue la bella conductora quien salió a hablar del tema y confesó si el hecho de que su esposo sea mayor que ella por 23 años les ha afectado en su vida como marido y mujer.

Estas declaraciones de Sofía Rivera Torres fueron vertidas durante su participación en una conferencia de prensa en la que acompañó a su esposo, Eduardo Videgaray, quien anunció algunos de los nuevos proyectos que tiene preparados con “La Corneta”, proyecto en el que comparte créditos con José Ramón San Cristóbal y fue ahí donde la también actriz fue cuestionada sobre si la diferencia de edades con el locutor le ha traído alguna afectación en su vida en pareja y fue clara al asegurar que no, pues se han complementado a la perfección.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray comenzaron su romance en 2019. Foto: IG: sofiariveratorres

“No nos afecta, no se siente (que sea más joven que él), nos complementamos súper bien y la diferencia de edades no es un problema” sentenció Sofía Rivera Torres, quien es considerada como una de las mujeres más atractivas de toda la farándula.

En otro momento de su intervención, Sofía Rivera Torres señaló que en lo único en lo que se ha hecho más notorio la diferencia de edades con su esposo es en sus respectivas trayectorias artística pues mientras estaba naciendo Eduardo Videgaray ya estaba brillando como conductor en la radio.

La mediática pareja asegura que no tienen ningún problema con la diferencia de edades. Foto: IG: sofiariveratorres

“Donde es más notorio es en la carrera de cada uno, es decir, desde que yo nací, él ya estaba haciendo radio, ya tenían un pie en la puerta (…) yo empecé a la tele a los 16 años, ya tengo la mitad de mi vida en mi carrera, pero ellos doblan ese tiempo nada más con ‘La Corneta’”, refirió Sofía Rivera Torres, quien en más de una ocasión ha declarado ser fan de todo lo que hace su hoy esposo, con quien ya lleva más de dos años de feliz matrimonio.

Por su parte, Eduardo Videgaray prefirió no hacer comentarios sobre este tema y en las pocas ocasiones que lo ha hecho ha defendido su amor a capa y espada pues considera que el público no debe opinar sobre su vida privada, no obstante, también ha declarado que algunos de los comentarios y críticas que reciben le han parecido divertidas, pero ha reiterado que no piensa engancharse con nadie por esta situación.

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray ya tienen todo listo para su boda religiosa. Foto: IG: sofiariveratorres

Sofía Rivera Torres y Eduardo Videgaray comenzaron su tórrido romance a finales del 2019 y luego de un año de noviazgo decidieron convertirse en marido y mujer por la ley civil con una fiesta más que íntima pues la pandemia de Covid-19 les impidió celebrar en grande, pero será en los próximas semanas o meses cuando finalmente tengan una fiesta en grande pues se sabe que ya tienen todo listo para oficializar su enlace matrimonial por la ley religiosa.

