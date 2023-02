Vicente Fernández JR confirma el lugar en el que se casará con Mariana González, la boda es este 2023

Este 2023 hay boda en puerta, los protagonistas serán Vicente Fernández JR y Mariana González Padilla, los enamorados se encuentran preparando todo y aunque no se ha revelado la fecha del enlace, el lugar en el que se darán el “sí acepto” ya a está confirmado, según lo dijo el cantante en sus redes sociales.

En una dinámica de preguntas y respuestas el hijo de el “Charro de Huentitán” respondió la duda de uno de sus seguidores en la que lo cuestionó si la boda sería en Guadalajara o Tepatitlán, a lo que rápidamente mencionó que será en “GDL”, asegurando que “la perla tapatía” será testigo de su fiesta al amor, aunque no se especificó si se realizará en el rancho familiar “Los Tres Potrillos” o en otro recinto.

Fue durante el mes de diciembre cuando la pareja se comprometió formalmente y lo dieron a conocer con varias imágenes en donde se aprecia el momento en el que el hermano de Alejandro Fernández se inclina para darle el gran anillo que ahora Mariana lleva con orgullo y amor en el dedo anular de su mano izquierda.

“Te elegí a ti: Porque eres la persona que me hace feliz, eres la persona que tengo en mi mente cada minuto. Por lo cual me arriesgué a decirte todo lo que sentía no me importó Nada. Eres tú la persona por quien mi corazón late todos los días. El amor es ser amigos, compañeros y cómplices. Que a pesar de los problemas se eligen cada mañana para pasar una Vida Juntos Te amo con todo mi corazón Un día inolvidable 1 / 12/ 2022”, escribió Mariana junto a una serie de fotografías en la que está la Torre Eiffel en París de fondo