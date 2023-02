Tábata Jalil sube la temperatura en minifalda baby pink y entallado body

Tábata Jalil no para de conquistar a sus millones de fans en las redes sociales, principalmente Instagram, plataforma en la que este miércoles la conductora del matutino "Venga la Alegría" se lució con un coqueto y romántico look, al vestir una minifalda de tono baby pink, como se le llama al rosa bajito, que combinó con un entallado body, atuendo con el que subió la temperatura en la red social con miles de "likes".

La reportera del programa de TV Azteca es una de las consentidas en las plataformas y la televisión, en donde comparte imágenes con sus atuendos más modernos con los que derrocha estilo, confirmándose también como una de las estrellas de la pantalla chica que mejor luce las minifaldas, pues sin duda Jalil ha sabido llevar estas prendas para convertirlas en un imperdible de los guardarropas.

Tábata Jalil conquista en minifalda rosa

La presentadora sorprendió a sus millones de seguidores en la red social de Meta al compartir una serie de instantáneas posando en los pasillos de televisora del Ajusco, con un atuendo juvenil y romántico, perfecto para el mes, pues recordemos que son las fechas en las que se celebra al amor, además, el look fue perfecto para delinear su curvilínea silueta y presumir sus torneadas piernas, tan admirada por sus seguidores.

Tábata roba miradas con sus looks mini. Foto: IG @tabatajaliloficial

"Aquí de #fresas... con #crema", fue la frase y los hashtag con los que la reportera del matutino acompañó las postales en Instagram, publicación en la que ha recibido más de 10 mil "me gusta" en sólo 2 horas, y ha logrado generar cientos de comentarios con frases halagadoras como: "eres bellísima que lindas piernas, eres tan sexy, atractiva, hermosa, radiante, una obra de arte", "Que guapa estás ese outfit te queda muy bien" y "Chiquita pero hermosa"; entre muchas otros.

Tábata, de 43 años, derrochó coquetería con su look, pues combinó una minifalda de tono baby pink (rosa bebé) con un ajustado body blanco de manga larga, atuendo que causó furor entre los 3.3 millones de seguidores de la conductora en la plataforma de Meta, a quienes enamora con sus prendas que la han colocado como un referente de moda para las mujeres de 30 y 40 años.

La guapa reportera se luce con los mejores atuendos. Foto: IG @tabatajaliloficial

Jalil, que en agosto de 2011 derrochó sensualidad para la portada e interiores de la Revista H para hombres con una atrevida sesión desde la playa, se ha confirmado como una de las fashionistas de la televisión mexicana y demuestra que la edad es sólo un número y no importa cuando se trata de lucir con mucho estilo con looks cortos, pues a sus más de 40 años es la reina de las minifaldas y con el look que compartió lo confirma.

La presentadora, que lleva varios años siendo parte del elenco del matutino de TV Azteca, comenzó su carrera en los medios en el año 1998, en el programa "A quien corresponda". Hoy a más de 20 años de sus inicios en la televisión, es sin duda una de las favoritas de la pantalla chica y ahora de las redes sociales, en donde se corona también como una reina de estilo, gracias a sus looks mini.

La conductora de VLA se corona como reina de las minifaldas. Foto: IG @tabatajaliloficial

