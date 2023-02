Galilea Montijo, ¿se despide de Hoy?, habla de su futuro en el matutino: "Hay ciclos que terminan"

Este miércoles 8 de febrero, la guapa conductora del "programa Hoy", Galilea Montijo se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista en que habló sobre su futuro dentro del elenco del matutino más visto en el país.

Durante mucho tiempo, la famosa nacida en Guadalajara en el estado de Jalisco se ha consagrado como una de las grandes referentes del programa de Televisa, por lo que sus recientes declaraciones no pasaron desapercibidas para nadie y aquí te presentamos todos los detalles.

Fue hace unas horas cuando Galilea Montijo concedió una entrevista para el experto en temas de la farándula, Eden Dorantes, en donde habló sobre su futuro en el "programa Hoy" y como una de las conductoras más famosas dentro del elenco de la televisora de San Ángel.

Sin guardarse nada, la compañera de Andrea Legarreta en el matutino de San Ángel dijo que actualmente sigue teniendo exclusividad con Televisa, por lo que mínimo hasta el mes de diciembre continuará formando parte del elenco principal del "programa Hoy".

En este sentido, Galilea Montijo dijo que no se ve lejos del "programa Hoy" ya que lleva bastante tiempo en el elenco, pero no se cerró a que la televisora la invite a colaborar en otros reality shows o incluso a ir a a Estados Unidos para comenzar una nueva etapa en su carrera. También expresó su deseo por volver a participar en "¿Quién es la máscara?"

"No me han dicho nada (de irse a conducir a Estados Unidos). En el momento que me digan ya no te necesito, te vas a donde te den trabajo. Yo no me veo en otro lugar que siendo Televisa", dijo la conductora.