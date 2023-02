Conoce el requisito clave que debe conseguir Paloma Cuevas para poder casarse con Luis Miguel

El reconocido artista Luis Miguel, siempre ha sido un hombre muy maravilloso para las mujeres, con su educación y su belleza, como así también su talento ha logrado conquistar a incontables mujeres que han marcado la vida sentimental del cantante, desde que era tan solo un adolescente hasta la actualidad.

Entre las mujeres que han estado en el corazón del artista se encuentra Stephanie Salas, quien fue la madre de su primera hija Michelle Salas, luego apareció Lucía Méndez y muchas más que no solo fueron relaciones amorosas, sino más bien affaires del “Sol de México”, actualmente, se encuentra en pareja con Paloma Cuevas.

Luis Miguel ha tenido varias parejas amorosas a los largo de su vida. Fuente: Instagram lmxlm

Paloma Cuevas de 50 años de edad, se encuentra en una relación sentimental con Luis Miguel desde hace al menos un año aproximadamente y al parecer esta noticia salió a la luz luego de que la pareja se encontrara en varias oportunidades en Miami y se los pudiera ver compartiendo tiempo juntos.

Los medios de comunicación están muy pendientes con la nueva relación del “Sol de México”, aunque este aún no haya confirmado o desmentido este rumor. Todo parece indicar que existe más que una amistad entre la diseñadora de modas y Luis Miguel, también se encontrarían muy enamorados.

Estas son las condiciones que debe cumplir Paloma Cuevas para contraer matrimonio con Luis Miguel:

Paloma Cuevas, actual pareja del artista. Fuente: Instagram palomacuevasofficial

Por último, no se descarta la posibilidad de que la pareja de Paloma y Luis Miguel lleven a cabo una boda, por lo que han salido a la luz las condiciones para que la española se case con el cantante, primero debe conseguir la nulidad de su anterior matrimonio, lo que al parecer no es tan fácil de realizar debido a su mala relación con el ex de Cuevas y el “Sol de México”.

