Ana María Alvarado descarta proceso legal contra Maxine Woodside: "Quiero resolver las cosas"

Este martes 7 de febrero, la conductora del programa matutino "Sale el Sol", Ana María Alvarado volvió a hablar sobre la polémica que sostiene con Maxine Woodside con quien compartía conducción en el programa de radio "Todo para la mujer" hasta hace un par de días.

Fue hace poco más de una semana cuando Ana María Alvarado compartió un video en redes sociales en donde dijo que Maxine Woodside la corrió del programa "Toda para la mujer", lugar en el que colaboró durante los últimos 30 años, por lo que esperaba recibir la liquidación que le correspondía.

Después de que la grabación se hiciera viral, la titular del programa de radio subió un breve video en el que dijo que las declaraciones de la famosa eran falsas, pues nunca la despidió ya que no tiene la facultad de tomar ese tipo de decisiones. Dijo que la esperaba en la siguiente transmisión de "Todo para la mujer".

En la transmisión de este día del programa "Sale el Sol", durante la sección "Trapitos al Sol", Ana María Alvarado, titular de la transmisión, fue cuestionada sobre si ya había tomado asesoramiento legal para afrontar la polémica con Maxine Woodside.

Fue el experto en temas de la farándula, Alex Kaffie, el encargado de preguntarle a su compañera en el matutino si tenía abogados. Tras la pregunta, los demás colaboradores quedaron en completo silencio para escuchar detalladamente las declaraciones de la colaboradora.

Ante el polémico cuestionamiento, Ana María Alvarado descartó de manera contundente que se haya asesorado con algún abogado para llevar el proceso legal, argumentando que desea llegar a un acuerdo de buena voluntad con su ahora excompañera en "Todo para la mujer".

"Aún no, quiero resolver las cosas de buena voluntad, solo espero que Maxine me de lo que me corresponde conforme a la ley y conforme al derecho. Hacer la conciliación sin abogados", dijo Ana María Alvarado.