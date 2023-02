Con unos alcoholes encima Consuelo Duval exige aumento de sueldo y la despiden

María del Consuelo Dussauge Calzada, mejor conocida como Consuelo Duval es una las actrices de comedia más reconocidas del medio del medio artístico y desde hace ya varios años una carismática conductora en programas de televisión.

Fue en Televisa donde inició su carrera histriónica en programas como “Derbez en cuando” (1998-1999), “La hora pico” (2000-2007) y “La familia P. Luche” (2002-2012), donde hizo populares a personajes como Nacaranda, Damela Micha y Señora P.Luche, entre otros.

Consuelo Duval y Eugenio Derbez compartieron muchos años de talento en "La Familia P. Luche". Foto: IG @consueloduval

También se posicionó como una de las varias conductoras que interactuaban en el exitoso programa de televisión “Netas Divinas” (2009-2014, 2016-actualmente).

Consuelo Duval comparte nuevamente créditos con Adrián Uribe en su reciente película titulada "Infelices para siempre", que se estrenó en enero de 2023.

El día que Consuelo Duval exigió aumento de sueldo con unos alcoholes encima

En días recientes, Consuelo Duval compartió una anécdota -en una entrevista que le realizó Adela Micha en su programa “Saga Live” que transmite por la plataforma de YouTube- de cuando años atrás la despidieron de Televisa por exigir un aumento de sueldo.

La artista de 54 años de edad, originaria de Parral, Chihuahua, Duval contó que al enterarse de que su compañero -también comediante- Adrián Uribe recibía una remuneración económica mayor que la de ella, por supuesto que no le agradó en lo más mínimo.

Y un día en el que había consumido bebidas alcohólicas, se armó de valor y fue a buscar a los ejecutivos de Televisa para exigirles que le aumentarán el sueldo.

Consuelo Duval en su interpretación de "Nacaranda" con "Nacasia". Foto: IG @consueloduval

Antes de ejecutar tal acción, la co-protagonista de “La familia P. Luche” detalló que no le pareció que su compañero y amigo Adrián Uribe, con quien compartió talento en el programa “La Hora Pico”, ganara más que ella.

Por lo tanto, un día se armó de valor y con unos alcoholes encima, fue con los ejecutivos de Televisa para exigirles un aumento de sueldo. Antes de ello, platicó con Adrián Uribe y le confesó lo que tenía planeado, pero le puntualizó que no se trataba de nada personal en contra él.

Duval reconoció que no fue correcta la forma en la que pidió el aumento de sueldo. “Antes de que yo hablara con todos, le dije: ‘voy a armar un pedote, pero no es contigo’; a lo mejor la forma de ir a exigir ese sueldo o aumento se malinterpretó”, dijo.

“Fue equivocada y aparte iba peda; o sea, muy mal, lo hice muy mal y no tive ni criterio ni inteligencia emocional; me movió la víscera. Y allí sí es la leyenda urbana de ‘el que se enoja, pierde’ y perdí”, comentó.

La investigadora en la reciente temporada del programa “¿Quién es la máscara?” reconoció que esos errores “no pasan en vano y uno aprende; sigo luchando por los mismos derechos de las mujeres con los hombres”.

La actriz mexicana insistió en que su actitud fue muy infantil, pues pensaba “mi papá Televisa no lo puede querer más él (Adrián Uribe), porque yo llegué primero, yo nací primero; entonces, cómo le estás dando prioridad a él”.

“Lo planteé de la chingada: ‘a mí me das un peso más que a Adrián o me voy’ -fue desde el ego, desde el dolor-; me dijeron: ‘pues, vete, mi hija’”, expresó.

Consuelo Duval resaltó que nada le daba más alegría que ver a Adrián Uribe triunfar por su familia. “Que vengan miles y miles de bendiciones; que tenga una playa privada -eso a mí me vale tres toneladas de cacahuate garapiñado-. Era yo, era sentirme valiosa; se estaba muriendo mi papá, mi hermana tenía cáncer; era. ‘quiéranme’, pero lo pedí de una manera equivocada”.

Al pasar de los años, regresó a la Televisa por la puerta grande, mencionando que aquella vez, cuando la despidieron, descubrió que había un mundo lleno de oportunidades más allá de la televisora.

