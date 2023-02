Mantén la respiración antes de ver el rotundo cambio de look de la hija no binaria de Angelina Jolie y Brad Pitt

Angelina Jolie y Brad Pitt fueron durante muchos años una de las parejas más importantes de Hollywood, teniendo en cuenta que luego de filmar juntos una película, comenzaron su relación, contrajeron matrimonio y tuvieron seis hijos, muchos de ellos adoptados. Sin embargo, el amor llegó a su fin y los actores se separaron en malos términos y su relación no fue del todo buena. En los últimos días se conoció el nuevo look de Shiloh Jolie Pitt, la hija no binaria de ellos y quien sorprendió con su aspecto.

Lejos de actor estadounidense, Angelina Jolie decidió rehacer su vida e incluso ya encontró el amor. La actriz de 47 dejó atrás a su ex esposo y viajó a Londres para encontrarse con su nuevo novio, el también actor Paul Mescal. Al parecer, la protagonista de ‘Tomb Raider’ habría viajado con una de sus hijas. En esta ocasión, la diferencia es de casi 20 años con la futura estrella de Hollywood. Si bien no han trascendido imágenes, la relación estaría cada vez más firme.

Angelina Jolie tendría una relación con Paul Mescal. Fuente Instagram @angelinajolie

En cuanto a Brad Pitt, tras su polémica separación de Angelina Jolie decidió refugiarse y estar lejos de las cámaras, por lo que compró una lujosa mansión medieval ubicada en Carmel Highlands, que está sobre un acantilado y con una hermosa vista al mar. En tanto, continúa teniendo relaciones con sus hijos, en total seis con los que tuvo con la actriz.

Angelina, Shiloh y Brad Pitt. Fuente Instagram @

shilohjolieepittt

Así luce la hija no binaria de Angelina Jolie y Brad Pitt

Uno de los hijos de la pareja es Shiloh Jolie Pitt quien tiene 16 años y se considera como persona no binaria. A diferencia de sus hermanos, es la única que tiene una relación cercana con su padre y según como se la ha visto, está buscando parecerse cada vez más a su padre. Cuando era más chica, Shiloh expresó sus deseos de vestirse como un niño y tanto Pitt como Jolie respetaron su decisión.

Pese a que durante un gran tiempo se mostró con un aspecto femenino y luciendo vestidos como los que usa Angelina Jolie. Sin embargo, en los últimos días se pudo ver a Shiloh Jolie Pitt con un aspecto masculino y se la vio con un pantalón corto, el cabello casi rapado. Su parecido con Brad Pitt es realmente asombroso y llamó la atención de los fans.

