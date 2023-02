Paola Rojas habla de la canción de Shakira y opina sobre Clara Chía: "Ella cometió un error"

A principios de este 2023, la famosa cantante, Shakira rompió la industria de la música al lanzar una colaboración con BZRP en la que le tiró con todo a su expareja sentimental, Gerard Piqué y a su actual novia, Clara Chía, quien fue la tercera en discordia en su relación.

Después de que la canción se convirtiera en un fenómeno mundial, varias celebridades del espectáculo se han pronunciado al respecto y ahora fue el turno de Paola Rojas, considerada por muchos como una de las famosas más importantes en la actualidad.

En la reciente transmisión del programa "Netas Divinas", la reconocida periodista rompió el silencio para hablar sobre la canción de Shakira. Sus palabras no pasaron desapercibidas para nadie y aquí te presentamos todos los detalles de lo sucedido.

En el reciente programa de "Netas Divinas", Paola Rojas se tomó unos minutos para hablar sobre la colaboración de Shakira con BZRP pues recordemos que ella también vivió un escándalo mediático después de que confirmara su divorcio con el exfutbolista, Luis Roberto Alves Zague.

Frente a sus compañeras de transmisión, la exconductora de "Al Aire" contó que ella jamás habría hablado sobre el tema y mucho menos escrito una columna sobre lo que vivió, pero dijo que empatiza con Shakira y su situación sentimental.

Sin guardarse nada, Paola Rojas dijo que la reciente canción de Shakira abrió el panorama para que ese tipo de temas sean hablados en los distintos espacios, sin embargo, reconoció que ella habría pensando en sus hijos: "Yo no la juzgo", detalló.

Finalmente, la conductora de "Netas Divinas" juzgó que la canción de Shakira sea considerada un símbolo feminista, pues deja "marcada" para siempre a Clara Chía, la actual pareja sentimental de Gerard Piqué. Dejó claro que no la defiende, pero sí tiene un estigma a raíz de la canción.

"Me podrían decir que se equivocó Clara Chía. Me da igual, los detalles me dan flojera. No la estoy justificando, nadie la raptó ni la obligó a hacer lo que hizo. Yo no defiendo a Clara Chía, ella cometió ese error y tiene hoy un estigma global para siempre. Es la hija que destrozó la familia"