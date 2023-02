Desde la cama, Gal Gadot sacude la red al natural

Gal Gadot ha optado por mostrarse tal cual es y sin maquillaje en las redes. La nacida en Israel hace 37 años, se volvió una estrella de Hollywood luego de trabajar en algunas películas de la saga de Rápidos y Furiosos. Sin embargo, su participación en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU) fue lo que la volvió mundialmente conocida.

Instagram es la red social done más cómoda se siente la actriz. Con 97 millones de seguidores, le gusta mostrarse tal cual es y no como una mujer inalcanzable como las demás estrellas de Hollywood. Lo que sí ha llamado la atención (a los no fans), es que sin nada de make up se ve mucho más bella que si lo tuviera.

Gal Gadot. Fuente: Instagram @gal_gadot

La israelí Gal Gadot sacude Instagram al natural

Gal Gadot muestra su costado más natural y que no tardó en volverse ícono de sus grupos de fanáticos y las páginas en las redes sociales que crean para rendirle devoción. Con su teléfono, la estrella de Hollywood se mostró al natural justo al despertar y creó una imagen memorable que ha vuelto locos a todos.

Con una imagen en Instagram, la nacida en Israel se fotografió apenas salía de las sábanas y no tardó en sacudir a sus seguidores con su encanto y su belleza. Esta no es la primera vez que lo hace, pero volvió a causar impacto ya que esta vez se puede observar que debajo de las sábanas se encuentra totalmente desnuda.

Gal Gadot. Fuente: Instagram @gal_gadot

Los seguidores de Gal Gadot no tardaron en viralizar la fotografía que puso en su historia de la red social de la camarita. Obviamente, también los corazones que implican 'me gusta' tampoco tardaron en aparecer y es que no ha dejado dudas que es una de las mujeres más bellas y sencillas del planeta.

