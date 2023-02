VIDEO| Erik Rubín se sincera sobre la relación de Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente: "No vuelvo a hablar del tema"

El mundo del espectáculo en México sigue consternado por la separación de una de las parejas más queridas del medio, se trata de la que conformaron Erik Rubín y la presentadora Andrea Legarreta, que luego de más de dos décadas de matrimonio decidieron terminar con su matrimonio. Ante dicha noticia que fue dada a conocer en las redes sociales de la conductora de Hoy, muchas especulaciones han salido y una de ellas es la que apunta a la presenta infidelidad.

El primero en tener los señalamientos fue el cantante de 52 años a quien se le relacionó con el integrante del grupo Kabah, Apio Quijano, pues debido a algunos videos que circulan en redes sociales se dijo que podrían tener una presunta relación, además, Melissa López también estuvo involucrada en los rumores ya que igual que el anterior forma parte de la gira 90’s Pop Tour.

Fue en una entrevista a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México que Rubín fue nuevamente cuestionado por los reporteros que lo esperaban a su arribo, esta vez las preguntas iban con sentido a su presunta relación extramarital:

“Los tres hemos sido involucrados en estos dimes y diretes, me queda claro que esto refleja la sociedad en la que vivimos hoy. Y que en donde no hubo odio, no hubo pelea, en donde no hubo drama, pues hay que generarla”, dijo el intérprete.

Erik Rubín y sus preferencias sexuales

El músico dejó claro que está seguro de sus gustos y subrayó que nunca ha tenido contacto con los labios del integrante del grupo Kabah.

“A mí me gustan las mujeres, pero no tengo ningún problema que piensen lo que quieran. Nunca nuestros labios se han tocado, nunca, no hay una sola imagen que se compruebe, o sea, nos acercamos y hacemos esto (juntamos la cara), pero ¿en qué momento se ve que nuestros labios?, no hay beso, o sea no hubo beso, nunca ha habido beso. Hacemos como que nos damos un beso”, recalcó.

Entre otras cosas, se ha manejado información sobre una posible farsa, pues la ahora expareja tendría pensando lanzar un reality show como familia, a lo que Erik manifestó: “no es mala idea, la neta, ya veremos qué pasa al final. Lo real es eso, Andrea y yo siempre hemos sido muy transparentes, y cuando nos decían pareja ejemplar nos chocaba eso. Esto si es importante, abordar las cosas, contarlas”.

Andrea Legarreta y Cristián de la Fuente

Así el músico al hablar de los comentarios que aseguran que Andrea tiene un romance con su colega Cristián de la Fuente y por eso anunciaron su separación, Erik dijo:

“¿Ves?... no puede fallar, no puede fallar, muchos años igual se ha dicho que Andrea está ahí porque tiene algo que ver con ejecutivos de Televisa, no puede terminar una relación bien, bonita, desde el amor, no, tiene que haber una parte oscura. No vuelvo a hablar del tema”, dijo de forma puntual.

