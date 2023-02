Andrea Legarreta y Erik Rubín: este es el emotivo mensaje que la conductora le dedicó al cantante en su último aniversario de bodas

La ruptura de Erik Rubín y Andrea Legarreta ha sacudido al mundo del espectáculo, al grado de que muchos personajes de la farándula se han solidarizado con la expareja mandándoles mensajes de apoyo en los que destacan lo admirable que es el hecho de que hayan concluido su relación en buenos términos, lo cual se sabe gracias a las declaraciones que ha brindado la conductora estrella de "Hoy".

Sin embargo, la noticia tomó por sorpresa a los fans de la icónica pareja, quienes no se imaginaban que Erik Rubín y Andrea Legarreta llevaban varios meses separados, ya que tan solo en noviembre, el cantante comentó amorosamente una de las fotografías que la también actriz publicó en su cuenta de Instagram, escribiendo así "Que bonita", frase que acompañó con un emoji enamorado.

En abril de este año, la pareja cumpliría 23 años de casados, por lo cual, muchos usuarios de redes sociales revivieron con nostalgia el último mensaje que Andrea Legarreta le dedicó al padre de sus hijas con motivo del que pinta para ser su último aniversario de casados.

En esta imagen se aprecia lo feliz que era la pareja al momento de contraer nupcias | IG: @andrealegarreta

"Hace apenas 22 años…22 años de recorrer juntos este camino llamado vida… 22 años juntos contra viento y marea… conociéndonos, transformándonos, aprendiendo, creciendo, gozando, riendo, cantando, bailando, viajando, en momentos de lágrimas, pruebas y tormentas… Y momentos de sol y arcoíris… 22 años reinventándonos y adaptándonos a tantas formas de amar", escribió la conductora de "Hoy" el 1 de abril del año pasado.

Aquella ocasión, Andrea Legarreta publicó un post en Instagram en el que se pudieron apreciar una serie de imágenes de su boda, mismas que hasta entonces eran inéditas y que muestran el gran amor que se profesaban ella y Erik Rubín cuando decidieron entrelazar sus vidas.

Además de asegurar que estaba plenamente enamorada de Erik Rubín, Andrea Legarreta también aprovechó para agradecerle a su entonces pareja por todos los momentos felices que habían vivido como esposos y como familia, asegurando que ambos habían hecho lo correcto al no dejarse derrumbar por las adversidades que enfrentaron durante los años que llevaban de casados.

Esta fue una de las fotos que acompañaron la emotiva felicitación de aniversario que escribió Andrea Legarreta | IG: @andrealegarreta

"Hoy después de haber dicho SÍ hace 22 años, se me desborda de alegría el corazón al tener la certeza de que no nos equivocamos… Agradezco no habernos dejado vencer en los momentos difíciles… Me siento tan agradecida con Dios y la vida por “coincidir”… Estoy orgullosa de ser testigo del gran hombre que eres y en el que te has convertido… ¡Gracias amor, por estos 22! ¡Gracias por la familia que somos! Por el padre, amigo, cómplice, apoyo, pareja y amor que eres, amor que SOMOS… ¡Mi Peloncito lindo! ¡Sigamos tomados de la mano andando este camino llamado vida!… ¡Gracias por ser mi amor! ¡Te amo SIEMPRE!! Nos amo SIEMPRE! ¡Dios nos siga bendiciendo! ¡Felices 22 amorcito!", continúa el emotivo mensaje de Andrea Legarreta.

A pesar de todos los sentimientos que se desbordan en las palabras emitidas por la presentadora, al final este fue el último mensaje que fue testigo del amor que sostuvo por tantos años su matrimonio con Erik Rubín, quien hace algunas horas se posicionó ante su ruptura con Andrea Legarreta, asegurando que era un proceso doloroso, por lo cual, pedía empatía con los medios de comunicación.

¿Te imaginabas que esta pareja se separaría tras 22 años de casados? | IG: @andrealegarreta

SIGUE LEYENDO:

Esta es la romántica canción con la que Erik Rubín le pidió matrimonio a Andrea Legarreta

Andrea Legarreta y Erik Rubín: ¿cuáles son todos los negocios que comparte la ex pareja?