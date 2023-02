Erik Rubín y Apio Quijano rompen el silencio, hablan de la separación de Andrea Legarreta: "Piensen lo que quieran"

La semana pasada, Andrea Legarreta y Erik Rubín se convirtieron en tema de conversación en el mundo de la farándula después de compartir un comunicado en el que anunciaron su separación después de más de 20 años de relación. Explicaron que tomaron la decisión desde hace cinco meses y todo ocurrió de buena manera.

A pesar de la información que compartieron, distintos medios de la farándula especularon que el matrimonio llegó a su fin por una supuesta infidelidad por parte del exvocalista de "Timbiriche" a quien se le ligó sentimentalmente con Apio Quijano y con Melissa, integrante de "JNS".

Cansado de los rumores, este lunes 27 de febrero, Erik Rubín concedió una entrevista con distintos medios de la farándula para hablar sobre las versiones que circulan en redes sociales y los distintos espacios. Aquí te presentamos todos los detalles de lo ocurrido.

En la transmisión de este día del programa "Venga La Alegría", Erik Rubín fue cuestionado sobre su reciente separación de Andrea Legarreta. Severamente molesto, el cantante dijo que estaba cansado de los rumores que comenzaron a circular después de que brindaran detalles de su divorcio.

"Los tres hemos sido involucrados en dimes y diretes. Me queda claro que es la sociedad en la que vivimos hoy. En donde no hubo odio, no hubo pelea, donde no hubo drama, hay que generarla", dijo el también actor.