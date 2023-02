Geraldine Bazán sube la temperatura con profundo escote

La actriz Geraldine Bazán sigue estando bajo el radar de los medios de comunicación por los rumores que la vinculan a un supuesto complot con Sara Corrales para lograr que su ex esposo Gabriel Soto se separe de Irina Baeva. Mientras la pareja sigue con su compromiso aunque aún sin dar a conocer la fecha de su boda.

Gabriel Soto posando. Fuente: Instagram @gabrielsoto

Geraldine Bazán hizo referencia a la nota que apareció en la revista “TV Notas” y que habla del supuesto plan orquestado para que Sara Corrales conquistara a Gabriel Soto y así provocar la ruptura en la nueva relación del actor. Al respecto, la artista de telenovelas como "Dueños del paraíso" se ha encargado de refutar aquellos rumores que la tienen como protagonista y ante los medios dijo saber de dónde vienen.

Geraldine Bazán posando. Fuente: Instagram @geraldinebazan

Para la actriz de 40 años se trata de una nota que fue orquestada “y sabemos por quién”, señaló. Además precisó que "a mí no me hace daño, porque sé que no es verdad. Lo más importante es que el público es muy inteligente y saben quién es quién, y ustedes los medios no se pueden hacer tontos porque saben de dónde vienen esas cosas”.

El posteo de Geraldine Bazán en Instagram

La actriz sigue sin dar crédito a los rumores y arrasa en las redes sociales con su hermosura y escultural cuerpo. A través de Instagram consiente a sus más de 5,5 millones de seguidores y les regala postales en las que ella es la indiscutida protagonista. Recientemente, publicó una fotografía que logró hacer subir la temperatura de las pantallas.

Geraldine Bazán posando. Fuente: Instagram @geraldinebazan

“La elegancia es belleza que nunca se desvanece” reza la descripción de la pieza gráfica en donde se la puede ver en una pose sensual y luciendo un profundo escote. Los likes se multiplicaron y Geraldine Bazán recibió comentarios como “Hermosa”, “La mujer más bella sobre la tierra”, “Que guapa”, “Belleza y elegancia en una mujer”, “Elegante siempre” y “Bellísima”, entre otros.

