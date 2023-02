Así fue como Bad Bunny reconoció que BLACKPINK tiene el mejor video musical

BLACKPINK se ha convertido en la banda de chicas más popular del momento y han llevado el K-Pop a lugares como el festival Coachella, el cual encabezarán junto a Bad Bunny y Frank Ocean. Además, han sido la primera girlband en su género en visitar muchos países en una gira, pues hasta el momento han ofrecido shows de su "Born Pink Tour" en Estados Unidos, Canadá, Asia, Europa y próximamente México.

Por esta razón, es común que muchos artistas trabajen con ellas o elogien su trabajo. De hecho, hace poco lo hizo el reguetonero Bad Bunny reconoció que las chicas tienen uno de los mejores videos musicales de los últimos años.

¿Qué dijo Bad Bunny sobre BLACKPINK?

De acuerdo con un video de TikTok, el reguetonero reconoció que "Pink Venom", el video más reciente de BLACKPINK, es uno de los mejores que han existido en los últimos años. "El mejor video que he visto en años", escribió Bad Bunny en inglés en una cuenta de fans de las chicas.

Aunque muchos no creyeron que el comentario sea real, los BLINKS afirman que el reguetonero realmente escribió dicho mensaje y esperan que pronto exista una colaboración entre ellos o al menos puedan conocerse en la próxima edición del Coachella. "Bad Bunny, cuando dije que no me gustaba tu música es porque me encanta", respondió un fan de la girlband.

Bad Bunny reconoció el talento de la girlband. (Créditos: TikTok/@rose._.fem)

¿Bad Bunny podría colaborar con BLACKPINK?

Aunque Bad Bunny no ha tenido alguna interacción con la banda de K-Pop, los fans de las chicas esperan que puedan encontrarse durante el festival Coachella que se realizará el próximo mes de abril en Indio, California, en el desierto de Colorado.

Mientras tanto, los fans de BLACKPINK se encuentran algo preocupados debido a que el contrato de las chicas con su agencia actual, la YG Entertainment, terminará el próximo agosto y hasta el momento se desconoce el futuro de la agrupación surcoreana.

